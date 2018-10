Si Revilla fuera candidato a Vice sería el más votado







Página Siete.- Si el alcalde de La Paz, Luis Revilla, se presenta como candidato a la Vicepresidencia de Bolivia en las elecciones nacionales de octubre de 2019, sería uno de los más votados, según la encuesta de Mercados y Muestras.



El 20% de los consultados consideró que Revilla recibiría la mayor cantidad si en 2019 figura en la lista de los aspirantes a segundo mandatario de Bolivia. De acuerdo a los encuestados, otras personalidades que podrían recibir una alta votación son la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón (11%), y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Abarracín (11%) (ver infografía).



Mercados y Muestras presentó a los encuestados una lista de 10 personalidades de las regiones más pobladas de Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Por la sede de Gobierno figuran Luis Revilla, Soledad Chapetón, el rector Waldo Albarracín, quienes –de acuerdo a la opinión de los entrevistados– recibirían mayor cantidad de votos.



Se suma a la lista de paceños el activista José Antonio Quiroga, de quien el 3% considera que capitalizaría la mayoría de sufragios en octubre de 2019.



Por el departamento de Santa Cruz están la analista política Susana Seleme, el exministro de Desarrollo Sostenible Gustavo Pedraza, el senador de los Demócratas Óscar Ortíz y Maricruz Ribera, esposa del Alcalde de La Paz y directora del programa de prevención de la violencia contra la mujer Mi primer amor.



La exdiputada y disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado representa al departamento de Cochabamba.



En el caso de los cruceños, el senador Ortiz es considerado (por el 10%) como el candidato de la Vicepresidencia que alcanzaría mayor cantidad de votos.



La mayoría de los consultados (33%) optó por la opción “Ninguno”, dijo “no saber” o prefirió no responder.



Revilla desplaza a La Sole



En la encuesta de Mercados y Muestras publicada el 7 de octubre en Página Siete, la alcaldesa Soledad Chapetón, figuraba como la vicepresidenciable que podía capitalizar mayor cantidad de votos. El 15% de los encuestados tenía esa percepción. En segundo lugar, con el 13%, figuraba el senador por Santa Cruz Óscar Ortiz y en tercero el exmagistrado Gualberto Cusi (7%), sometido a un juicio de responsabilidades por el gobierno del MAS y de quien el exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes reveló que padecía una grave enfermedad.



Punto de vista



Ilya fortún Analista



Es sorprendente la cifra de Revilla



Los resultados son relativos porque no se conoce a quién acompañarían estos vicepresidenciables para realizar una valoración. Sin embargo, la cifra que alcanza Luis Revilla es sorprendente y contradice muchas de las percepciones que tiene cierta clase media en sentido de que el acompañante del candidato a Presidente debería ser un cruceño, para buscar cierto equilibrio.



Pensando en el acompañante del candidato Carlos Mesa, no sé si Revilla tiene ese 20% o acompañando a Rubén Costas, de Santa Cruz; sin embargo, el hecho de que aparezca con esa cifra es una sorpresa que dice mucho de su potencial electoral. Es evidente que la gente no lo considera como alguien del pasado. También es sorprendente que los tres primeros en la encuesta sean paceños y sólo el senador Óscar Ortiz, de Santa Cruz, llegue a la preferencia preelectoral.



