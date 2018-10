Evalúan a qué cárcel trasladar a Juan Pari, tras la golpiza recibida







21/10/2018 - 07:44:41

El Deber.- Luego de la golpiza recibida el pasado domingo en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz), el interno Juan Pari será trasladado en las próximas horas a otra cárcel, para resguardar su integridad. Así lo dio a conocer ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



“Hay la decisión para su cambio, pero no se sabe aún a qué penal. La Dirección de Régimen Penitenciario está valorando la situación con la que tomaremos una decisión. Estoy esperando ese informe”, indicó la autoridad.



El miércoles, el abogado de Pari, Miguel Castaños, denunció públicamente la tortura y flagelo a la que fue sometido su defendido. Mostró fotos de la víctima donde se evidenciaba la tunda que recibió, desde la cabeza hasta las extremidades inferiores, que lo dejó inconsciente.



El jurista presentó memoriales al Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, pidiendo que se cuide la integridad física del privado de libertad y se lo traslade al penal de San Pedro, ya que su vida corre peligro en el penal.



Ayer, Castaños esperaba la información oficial de la decisión del ministro Romero.



“Queremos que lo trasladen de Chonchocoro a La Paz, por la jurisdicción y procedimiento. No podrían trasladarlo al interior del país, porque se estaría vulnerando su derecho constitucional de un privado de libertad. El proceso contra él no está en Oruro ni en Cochabamba, está en La Paz. Por eso se lo debería remitir a San Pedro”, señaló.



Juan Franz Pari Mamani, exgerente de Operaciones de la sucursal del Banco Unión de Batallas, fue aprehendido el 25 de septiembre del año pasado y enviado a Chonchocoro acusado de ser el principal responsable del desfalco a la entidad financiera en la que trabajaba, de donde sustrajo la suma de Bs 37,6 millones burlando la seguridad.



El ministro de Gobierno sostuvo que seguirán las investigaciones al interior de la cárcel para identificar a los responsables de la golpiza y establecer los móviles. Lamentó, sin embargo, que la propia víctima no colaborara con más información.