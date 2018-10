Federación de Campesinos se querellará contra la mujer que escupió al Vice







21/10/2018 - 07:41:38

El país.- La Federación de Campesinos de Santa Cruz anunció que presentará, este lunes, una querella por el presunto delito de discriminación, en contra de la mujer que escupió al vicepresidente, Álvaro García Linera, en la clínica Foianini



El hecho sucedió este viernes, cuando el Vicepresidente ingresó al centro médico para visitar a los heridos con quemadura producto de la explosión de un ducto de gas en la región de Villamontes en el departamento de Tarija.





“El lunes nos vamos a pronunciar, vamos a presentar una querella ante la fiscalía por discriminación. La abogada está trabajando en esa querella”, declaró el secretario ejecutivo de la organización campesina, Adolfo León a ANF.



Calificó de “intolerancia” el escupitajo de la mujer a la autoridad. “Tenemos leyes y normas que protegen a todos los ciudadanos y también al Vicepresidente”. Aunque dijo que todos merecen respeto “No hay ciudadanos de primera y segunda, todos ameritamos respeto”, sostuvo.



Sin embargo, el diputado Édgar Montaño (MAS) dijo que no asumirían acciones contra la persona que agredió a García Linera, en cambio pidió “perdón” a nombre de los cruceños por un acto que considera “reprochable”.



“No, no vamos a hacer absolutamente nada lo digo como diputado nacional”, sostuvo, y responsabilizó a la Gobernación y al Comité Cívico Pro Santa Cruz de alentar este tipo de actitudes totalmente discriminatorias.



Manifestó que los cruceños en general se caracterizan por su cordialidad con los visitantes y que la actitud no es la misma de la ciudadana que escupió a la autoridad.



León cuestionó que estas personas que enarbolan la democracia actúan de forma antidemocrática, cuando recurren al insulto y hasta la violencia física contra quienes piensan diferente. “Nos hablan de ser democráticos pero no actúan de forma democrática”, afirmó.



En el video de Notivisión de la red Uno se puede ver el momento en que la mujer lanza un escupitajo al segundo hombre del Estado, cuando ésta pasa por su lado en uno de los pasillos de la clínica Foianini.



La autoridad balbucea mirando a la mujer, avanza un par de pasos, se da la vuelta y dirigiéndose a uno de los miembros de su seguridad apunta con su mano izquierda, aunque no se logra escuchar lo que le ordena, su seguridad se aleja en la misma dirección de la señora; mientras su asistente también saca su celular y también va detrás de efectivo de seguridad.



Cuando García Linera está ofreciendo una conferencia de prensa, detrás de él se ve a la asistente que al retornar muestra su celular y la imagen de la mujer a Leila Cortez quien se encuentra en el lugar junto a las autoridades.



La mujer ya fue identificada, después del incidente circularon sus fotografías.



Adolfo León acotó que se trató de un acto fuera de lugar, que muestra la “intolerancia e ignorancia” de aquella gente que parece “civilizada”.