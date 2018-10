Perdí mi trabajo, la Federación me negó la carta





21/10/2018 - 07:35:55

El Día.- Cuando era una niña sintió la pasión por el fútbol, y desde entonces no ha parado un segundo hasta conseguir su objetivo que es brindarle una mejor calidad de vida a su familia. Estudiante de colegio, y hasta antes de representar a la selección de fútsal era servidora en un establecimiento de Prekinder. La falta de apoyo por parte de la Federación Boliviana y el Comité Olímpico del país, casi le impide cumplir el sueño de defender los colores de la selección. Orgullosa de su desempeño, ya agradecida con los que las estuvieron alentando, habló a través de un contacto telefónico con El Día.



P. ¿Cómo están esos ánimos después de la participación en los Juegos?

M.C.: Muy bien, la verdad que estamos contentas por lo que mostramos en este torneo. Las demás chicas y yo nos sentimos orgullosas hasta donde llegamos porque sabemos todos los problemas que pasamos y para nosotras llegar a estas instancias fue muy positivo.



P. ¿Qué tipo de problema tuvieron?

M.C.: La verdad que fueron muchos problemas por lo que pasamos, para empezar, antes de venir no teníamos todavía nuestros uniformes, fuimos y hablamos con la Federación para que nos den una solución, hasta nos querían cobrar para entregarnos. Cuando teníamos que viajar nos dieron unos uniformes que estaban lleno de publicidades y lo peor de todo es que no llevaban nuestros nombres, estábamos muy molestas pero igual así tuvimos que viajar.



P. ¿Qué pasó con esos uniformes?

M.C.: Allá, la Fifa, nos negó la indumentaria porque estaba prohibido utilizar publicidades, y en esos uniformes habían hasta marca de cerveza, la verdad que era increíble porque luego estuvimos a punto de no competir, no sabíamos qué hacer. Pero gracias a Dios, una comunidad boliviana aquí en Argentina nos regaló los que utilizamos. La gente boliviana aquí nos apoyó muchísimo.



P. Tuviste un gran desempeño, ¿qué te decía la gente?

M.C.: Todos muy contentos, me pedían foto y la prensa también me decía que querían entrevistarme, inclusive unos hinchas argentinos me pidieron que le regale mi vincha, pero como es de mi amiga no la regalé (risas de fondo).



P. ¿Cómo fue que te gustó el fútbol?

M.C.: Tenía cinco años, y mi hermana Jessenia Gálvez ya practicaba el fútbol, ella me decía que la acompañe cuando le tocaba jugar o entrenar, desde ahí me empezó a gustar y de a poco lo fui practicando, jugábamos con mis hermanos las veces que podíamos porque a veces no tenían tiempo, pero yo sola trataba de hacer algunas jugaditas para luego aplicarlas en algún partido.



P. ¿En qué momento te metiste de lleno a este deporte?

M.C.: Yo jugaba en mi colegio, después que me vieron jugar en un campeonato interprovincial me becaron en el colegio Luis Barranco en el que actualmente estudio.



A los 11 años entré al equipo La Crema, pero hace tres meses juego en Racing Junior, luego me llegó la convocatoria para participar de este torneo y sin dudarlo tenía que estar ahí porque Dios me puso en ese lugar.



P. ¿Cuál es tu jugador que te inspira en el fútbol?

M.C.: En fútsal me gusta Alessandro Rosa más conocido como Falcao, me encanta cómo juega y define. En el fútbol sin duda Messi, yo lo veo jugar siempre porque es el mejor, y además, aquí me compararon con él y me pusieron el sobrenombre de la Messi boliviana (ríe)



P. Y el festejo también es similar al de él.

M.C.: He visto que festeja así, pero yo más que todo festejo agradeciendo a Dios porque él me está permitiendo vivir estos momentos y sé que me seguirá bendiciendo porque todo lo que hago es por mi familia para ayudarle económicamente a mis padres que me han apoyado mucho.



P. ¿Qué pensás hacer llegando al país?

M.C.: Buscar trabajo, perdí mi trabajo porque la Federación me negó firmar un permiso. Me dijeron que solo me podían dar uno porque yo les había solicitado uno para mi colegio y otro para mi trabajo, entonces preferí dejar el permiso para mi colegio y mi trabajo lo perdí, así que cuando llegue buscaré uno porque trabajando cubro con los pasajes de mi entrenamiento.



P. ¿De qué trabajabas?

M.C.: Ayudando y cuidando a los niños en un Prekinder. Me dolió mucho porque debieron ayudarme, si solo era firmar. No es fácil trabajar, estudiar y entrenar, pero eso no me va a detener.