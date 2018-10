Rossi se destaca en el empate de Boca







21/10/2018 - 07:33:41

Página Siete.- Boca Juniors con suplentes igualó 0 - 0 con Rosario Central, por la Superliga de Argentina. Se destacó Agustín Rossi, quien tuvo una actuación sobria. Este panorama disminuye más las chances para que Carlos Lampe ataje este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.



Por la novena fecha de la Superliga Argentina, Boca recibió en la Bombonera a Rosario Central en el partido previo a la Libertadores. El empate 0 - 0 no sólo dejó una mueca entre los hinchas y cuerpo técnico del xeneize, pero una sonrisa en Rossi, quien se destacó.



El comienzo del partido fue un tanto brusco y poco bien jugado. El local no podía romper la defensa del elenco rosarino, que se cerraba atrás y apostaba a la contra. Sin embargo, tuvo un par de llegadas las cuales fueron todas bien resueltas por Rossi, como un remate desde el costado.



La segunda parte tuvo más ocasiones debido al adelantamiento de la visita. Boca generó más situaciones pero no pudo ponerse en ventaja. Central también las tuvo pero siempre que llegaba al arco xeneize se encontraba con un seguro Rossi, una de las figuras del encuentro.



Esta igualdad deja muchas dudas en Boca.



