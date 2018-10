UD denuncia delitos electorales del MAS







21/10/2018 - 07:29:30

El Día.- Los legisladores de Unidad Demócrata (UD) presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una denuncia por delitos electorales, contra militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que cometieron acciones o hicieron declaraciones que impedirían el ejercicio de los derechos políticos de opositores.



Pormenores. El diputado Gonzalo Barrientos, jefe de bancada de UD en Diputados, indicó que se hace la denuncia después de hechos como el hostigamiento político en el trópico de Cochabamba, donde se atacó un punto de inscripción del FRI y se expulsó de sindicatos de transporte a tres personas por adherirse a la candidatura de Carlos Mesa.



Barrientos también señaló, como muestra del hostigamiento, las declaraciones de los diputados del MAS, Julio Huaraya y Sergio Choque, quienes sostuvieron que opositores no serán permitidos en las provincias paceñas y algunas zonas de El Alto.



La denuncia también acusa de prebendalismo al MAS por la entrega de vehículos que hizo el Gobierno al Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), organización desde la cual se advirtió con chicotear a los opositores.



Lo que dice la norma. Los delitos electorales están dispuestos en la Ley 026 de Régimen Electoral. De acuerdo con esta norma, la autoridad electoral que conozca la denuncia debe remitirla al Ministerio Público para que sea procesada bajo el Código de Procedimiento Penal.



El diputado Barrientos, a tiempo de remarcar que no es para nada saludable para la democracia y la convivencia pacífica anticipar acciones y prácticas antidemocráticas de parte del gobierno, indicó que con este caso el nuevo fiscal general, Juan Lanchipa, que asumirá el martes, demostrará si es servil al oficialismo o no.