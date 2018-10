Los mismos rostros del pasado







21/10/2018 - 07:06:36

El Diario.- Con miras a las Elecciones Primarias que se efectuarán el 27 de enero de 2019, tanto el oficialismo como la oposición vuelven a presentar rostros conocidos por la población; pese a que esta votación será exclusiva para militantes de partidos políticos y no es de carácter obligatorio para la ciudadanía.



Según apreciación de politólogos consultados por EL DIARIO, todos los que hasta la fecha confirmaron su intención de participar en las Primarias son políticos que por lo menos tienen una experiencia de dos gestiones, ya sea en elecciones nacionales o regionales, es decir, son contrincantes contemporáneos y de generaciones pasadas que otra vez se preparan para combatir en la arena política.



Asimismo, de antemano no se pueden distinguir propuestas claras, ni renovación líderes de generaciones; existe carencia de participación de mujeres.



En la línea de los antiguos políticos bolivianos está el actual presidente Evo Morales, quien a pesar de haber sido rechazado a través del voto democrático en un referéndum del pasado 21 de febrero de 2016, insiste en su reelección.



Como segunda aparición está Carlos Mesa quien también tiene recorrido en la actividad política primero como vicepresidente con Gonzalo Sánchez de Lozada y luego como Primer Mandatario (2003-2005)



Otro expresidente que volvió es Jaime Paz Zamora (1989-1993), ahora candidato para el binomio presidencial en las Elecciones Primarias por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, quien también fuera vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) volverá a la contienda política representando a Unión Cívica Solidaridad (UCS).



Además de estos conocidos personajes están Samuel Doria Medina de Unidad Nacional que, hasta la fecha no logró ganar una elección Presidencial y Rubén Costas, que se posesionó como líder cruceño con baja representatividad en el occidente y valles.