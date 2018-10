Yanet García desmiente las declaraciones de su expareja







20/10/2018 - 18:57:54

Quien.- Yanet García, mejor conocida como "La chica del clima”, se defendió de las acusaciones de su expareja Doug Martin, quien aseguró que la joven le exigía ganancias por algunos videos publicados en la red.



Según el gamer , su relación de tres años con la conductora del programa Hoy concluyó porque la joven aparece en varios de sus videos y le pidió las ganancias por ese motivo.



Luego de esas declaraciones Yanet García , a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, expuso su versión, sobre supuestos detalles que ocurrieron mientras vivían juntos.



Explicó que desde muy joven "como muchas mujeres, he luchado por tener independencia económica y no depender de nadie en ningún sentido. Lucho por mis sueños diariamente y trabajo todos los días para tener estabilidad profesional y personal.





“Me siento privilegiada, pues gracias al esfuerzo constante desde que vivía en Monterrey, Nuevo León, he ido construyendo una carrera con la esperanza de que a la larga rindiera frutos. Hoy agradezco todas las oportunidades que la vida me ha brindado y que afortunadamente he tomado en el preciso momento, pues me han hecho mejor persona y profesional”, aseguró la presentadora.



Mencionó que terminó la carrera de contabilidad porque sabía que era necesario tener estudios que la respaldaran en caso de que su plan principal no funcionara.





“Aún así decidí luchar por mis sueños y emprender mi primer negocio: la apertura de mi Academia Yanet García Models, que afortunadamente se ha convertido en un proyecto rentable. Años después, decidí arriesgarme y tomar el puesto en el segmento del clima en Televisa Monterrey”, añadió.



Explicó que sin tener conocimiento en aquel momento de las redes sociales se volvió una figura viral llevando a tener el nombre de “La chica del clima”, en México, y a nivel internacional “La mexicana del clima”.



Destacó que ha tenido propuestas de contratos que no esperaba, portadas de revistas, entrevistas en medios de comunicación internacionales, proyectos de talla internacional como Sharknado y cine europeo en Bellezonismo, que ha tomado y han representado su fuente de ingresos durante todos estos años.



Mencionó que conoció el amor en su máximo esplendor y con eso se quedó. “Quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante.





"Ahora desconozco de quien estuve enamorada. Creo en la justicia y la valentía y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi ex pareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización.



“De pronto me veo expuesta en situaciones que no me corresponden, y en vez de hacer públicas las cosas que deben permanecer privadas, prefiero luchar por contagiarlos de alegría y brindarles una sonrisa”, comentó.



“Nunca me arrepentiré de ser bondadosa y entregada en cada situación que vivo. Estoy convencida de que el amor es el máximo motor para un ser humano y debe experimentarse siempre con la esperanza que sea eterno. Hoy me siento tranquila y sin deber nada a nadie, más que a la responsabilidad de creer que soy una figura de bien y que no le gusta rodearse de personas tóxicas”, afirmó Yanet.



Explicó que está consciente de que eso es entretenimiento y que las cosas no se toman a pecho. “Deseo que sus días sean bendecidos. Las mujeres unidas somos fuertes, valiente y decididas”, finalizó en el comunicado.