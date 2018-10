Donald Trump: Migrantes de caravana son criminales curtidos







El Comercio.- Los migrantes centroamericanos que partieron de Honduras en una caravana y tratan de pasar por México para llegar a Estados Unidos no son unos "angelitos", sino "criminales bien curtidos", afirmó el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump.



Mientras Trump hacía campaña en Arizona, los migrantes cruzaron una valla fronteriza en Guatemala y comenzaron a entrar en territorio mexicano, eludiendo a un grupo de policías antimotines. Cerca de medio centenar de ellos habían cruzado cuando las autoridades mexicanas usaron aerosol pimienta y el resto retrocedió.



"Quieren venir a nuestro país y son delincuentes. Y eso no sucederá en mi mandato. No sucederá", afirmó el presidente a periodistas.



Durante una mesa redonda sobre defensa realizada en Scottsdale, un periodista le preguntó qué evidencia tenía de que eran “criminales bien curtidos”, a lo que Trump respondió: "Ay, por favor. No seas infantil".



Según la cadena CNN, la caravana está integrada por unos 7.000 migrantes hondureños.



Trump también le dijo al reportero que viera a los soldados mexicanos tirados en el piso.



Luego añadió que no quería ver a estos "brutos" en Estados Unidos. “No los quiero en nuestro país”.



El presidente aclaró, además, que en esta ocasión no desplegará a la Guardia Nacional, como en la última ocasión, sino a una de las ramas de las Fuerzas Armadas.



"No es la Guardia (Nacional), vamos a llamar a los militares y vamos a tener a los militares desplegados", dijo.