Retorna el fútbol profesional con la decimoquinta fecha del Clausura







20/10/2018 - 09:14:59

La Razón.- Tras dos semanas de receso por los partidos amistosos de la selección boliviana en Asia, el torneo Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano vuelve a escena con la decimoquinta fecha que depara encuentros que pueden ser decisivos para varios clubes, tanto para los que pelean el título como para los inmiscuidos en la parte baja.



Los cinco equipos que disputan los primeros sitiales no tienen margen de error ya que un traspié podría significar perder el rumbo y dejar que otros se escapen en la punta. The Strongest, San José, Wilstermann, Royal Pari y Bolívar inician de este fin de semana una batalla sin cuartel por la corona. Entretanto los cinco últimos se enfrascan en otra definición por no acabar en la cola y en algunos casos descender de categoría.



Sábado



Universitario (último con 10 puntos) reta a Royal Pari (cuarto con 26) en un duelo de extremos. El cruceño por mantenerse entre los primeros y el sucrense por dejar el fondo.



El Tigre (segundo con 28) juega con Guabirá (décimo con 16). Para los “atigrados” es menester ganar y seguir arriba sin conceder ventajas a sus escoltas. Los azucareros se ven en la obligación de sumar, subir a la mitad de tabla y salir del lote de equipos comprometidos con el descenso.



Domingo



Bolívar (quinto con 25) y a solo tres unidades de los líderes enfrenta a Aurora (antepenúltimo con 11) en otro combate de aspavientos. La Academia, que pugna por el título, es el segundo club con más goles marcados (37) frente al segundo de peor coeficiente (9) pero ambos necesitados de victorias.



El clásico potosino enfrenta a Nacional (séptimo con 14 puntos) y Real Potosí (penúltimo con 11). Para el de la “banda sangre”, el título queda algo lejano pero la posibilidad de meterse en zona de premios internacionales está latente, mientras que para el equipo “lila” la carrera por no caer a segunda división le apremia.



Uno de los lances más esperados es el San José-Wilstermann, una contienda entre rivales directos. El “santo” (puntero con 28 y mejor gol diferencia que The Strongest) debe vencer para no perder la punta, “el aviador” (a un punto de su oponente) sabe que una derrota podría perjudicarlo en su afán de campeonar.



La jornada dominguera acaba con el choque entre Sport Boys (sexto con 22 puntos) y Oriente Petrolero (octavo con 21). Ambas instituciones dejaron escapar valiosas unidades en el camino que los alejaron de los primeros lugares pero la esperanza de conseguir un cupo en Libertadores o Sudamericana sigue vigente.



Lunes



La fecha cierra con la justa que mide a Blooming (noveno con 19) con Destroyers (undécimo con 15). Para el equipo “canario” es un compromiso sumar de a tres pensando en su disputa con los últimos del certamen y seguir siendo de primera división. Los “celestes” no pierden la ilusión de llevarse un premio al final del campeonato.