La U sale con todo







20/10/2018 - 09:10:33

Correo del Sur.- Apretado por el descenso directo, Universitario saldrá hoy por los tres puntos ante Royal Pari (15:00), un rival difícil que también buscará la victoria para no perder de vista la punta del torneo Clausura. Se espera un partido abierto, de ida y vuelta.



La “U” planteará un juego ofensivo con Óscar Díaz y Pablo Salinas como puntas de ataque. Dependerá de cómo estén Dustin Maldonado y José Sardón, los llamados a generar el fútbol en el medio sector con el apoyo de los laterales Ricardo Verdugez y Rodrigo Borda.



El profesor Adrián Romero cree que con Sardón de titular, el equipo propondrá un juego más vertical.



El elenco estudiantil no tiene otro camino que el de sumar de tres en tres, pues sólo de esa manera saldrá del último puesto de la tabla del punto promedio en el que está seriamente comprometido.



El DT está consciente de la necesidad del club, por lo que apelará a un sistema volcado al ataque desde el primer minuto de juego.



“Hicimos lo mismo con Real Potosí, pero ellos se cerraron muchísimo atrás, se defendieron muy bien y eso también es valorable. Cada equipo busca su rédito, pero yo creo que ahora va a ser un partido más abierto porque Royal Pari es un equipo que está teniendo protagonismo en el torneo”, sostuvo.



La semana de receso en el fútbol profesional, por la fecha FIFA, fue aprovechada en la “U” para recuperar a los jugadores que arrastraban molestias musculares.



Borda, Maldonado y Salinas fueron tomados en cuenta para el 11 titular, tras superar algunas dolencias desde el último partido, frente a Real Potosí.



No pudieron llegar al encuentro de hoy el lateral Nahuel Vaca, Leandro Maygua y el mediocampista Edwin Rivera, a quien le dieron cuatro partidos de castigo por la expulsión sufrida la pasada fecha. Salvo este último, los demás todavía están en observación médica.



Superando su lesión, el defensor Jorge Ayala ya volvió a los entrenamientos con el primer plantel y ahora espera nuevamente ser tomado en cuenta.