César Farías puede correr la misma suerte de Soria







20/10/2018 - 09:09:08

Diez.- El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Marcos Rodríguez, indicó que de comprobarse la agresión de César Farías en contra de Adolfo Fernández, el DT venezolano no deberá ser tomado en cuenta para encarar el proceso de cara a la Copa América Brasil 2019 y las eliminatorias para Catar 2022.



"Si se comprueba la agresión, tendría que correr el mismo camino de Soria (Mauricio), que se fue por agredir a su trabajador", afirmó Rodríguez a DIEZ en las últimas horas. Farías actualmente dirige a la Verde de manera interina, invitado por el presidente de la FBF, César Salinas.



Rodríguez, que es parte del comité ejecutivo de la FBF, y el venezolano Farías estuvieron enfrentados en anteriores oportunidades. El dirigente lo criticó por no dirigir a la Verde en el duelo ante Corea del Sur en junio pasado. Farías priorizó estar al frente de The Strongest, de quien es DT oficial. Ante los coreanos estuvo al mando su hermano Daniel.



La suerte de Farías puede cambiar en las próximas horas si Fernández lo denuncia ante la justicia ordinaria.