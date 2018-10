Wilster busca acercarse al título







20/10/2018 - 09:08:03

Los Tiempos.- Los encuentros ante San José en Oruro y The Strongest en el Capriles serán determinantes para las aspiraciones que tiene Wilstermann: conquistar el bicampeonato nacional.



El cuadro aviador ocupa la tercera casilla de la tabla de posiciones del Clausura con 27 puntos, uno por debajo de San José y The Strongest que lidera la clasificación con 28, aunque los santos con un partido más que el Rojo y el Tigre.



Si Wilstermann logra su objetivo de sumar las seis unidades que disputará en estos encuentros, será el nuevo líder de la clasificación sin importar los resultados de los otros compromisos de las dos fechas.



El primer reto a vencer es San José, que tras adelantar su partido ante Destroyers durante el receso de la fecha FIFA, subió a la punta del Clausura y está en una levantada importante.



Sin embargo, los santos son conscientes de que Wilstermann conoce de sacarles puntos del Jesús Bermúdez. Precisamente la última vez que se vieron las caras en Oruro, el plantel aviador se llevó las tres unidades tras ganar por 2-4, en el torneo Apertura.



Por este motivo, el técnico de San José, Eduardo Villegas, trabajó durante la semana para evitar que Wilstermann vuelva a sorprenderlos con los balones parados o la ofensiva por las bandas.



Si Wilstermann logra ese primer objetivo y vuelve a ganarle a San José en su casa, y suponiendo que The Strongest también le gane a Guabirá, en el Hernando Siles, de La Paz, el Tigre volverá a ser el líder con 31 unidades y los aviadores serán segundos con 30 puntos.



Bajo este contexto el clásico nacional entre Wilstermann y The Strongest, el próximo miércoles 24 de octubre (20:30) en el estadio Félix Capriles, será al rojo vivo.



Es por eso que la dirigencia del club aviador pretende teñir de rojo esa noche el estadio Félix Capriles, por lo que ya empezó con la venta de las localidades para este cotejo desde el pasado miércoles.



Los precios de los boletos son los siguientes: palco Bs 150, preferencia numerada Bs 100, preferencia Bs 80, general Bs 60 y curvas Bs 50.



Si el plantel aviador consigue el objetivo después de enfrentar al Tigre tendrá otros partidos complicados, puesto que deberá visitar a Royal Pari (cuarto con 26) el 24 de noviembre por la vigésima fecha; Bolívar (quinto con 25) en el Capriles el 2 de diciembre; además, ante dos equipos que son considerados fuertes: Oriente (28 de noviembre) en Cochabamba, y Sport Boys (16 de diciembre) en Warnes.



AVIADORES VIAJAN EL DOMINGO



El plantel aviador viajará a Oruro el domingo a mediodía, tan solo unas horas antes del cotejo, pero será vía aérea, por lo que creen que no existirán problemas para llegar con el tiempo suficiente al encuentro.



Después del partido, el equipo pasará la noche en Oruro y el retorno a Cochabamba será a las 09:30 del lunes.



Entre tanto, el estratega aviador, Álvaro Peña, mantiene el hermetismo en los entrenamientos del equipo, sobre todo, en aquellos días en los que define el once titular.



Pese a ello, se conoce que el equipo será el mismo que venció a Blooming. La única duda es si los dos convocados a la selección, Ronny Montero y Carlos Melgar, serán de la partida o no.