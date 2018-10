Gálvez: Querían llevarme a Portugal







20/10/2018 - 09:06:36

Página Siete.- María Cokito Gálvez -quien fue una de las figuras de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires- contó ayer que el director técnico de Portugal le propuso ir a jugar a su país. En Santa Cruz, la salonista explicó que debido a una lesión no podrá sumarse a la Sub-20 que competirá en Chile.



“El entrenador de Portugal me hizo un comentario si me animaba a ir para allá. Mi profe (Ronald Pacheco) tuvo el contacto con Portugal, pero no supe más”, aseguró la jugadora.



Gálvez brilló en el torneo internacional que terminó el jueves. “Los chicos me pedían mi polera. Me decían que debía nacer en Argentina. Los argentinos me pusieron el sobrenombre de Peque, pero yo soy Cokito”, resaltó la estrella de la selección femenina de futsal que se ubicó en el cuarto lugar del campeonato olímpico.



Cokito Gálvez fue recibida por la prensa, el público y varios niños que la abrazaban y le pedían autógrafos. “No esperaba este recibimiento de mi familia. Ver a mi familia unida es lo mejor que me podía pasar”, resaltó la futbolista que adelantó que debido a una lesión no irá al Sub-20 de futsal femenino de Chile.