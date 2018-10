La suerte de Lampe puede definirse hoy







20/10/2018 - 09:04:32

Opinión.- La balanza, hasta el momento, parece inclinarse a favor de Agustín Rossi para que éste ataje ante el Palmeiras, el 24 del mes en curso, en Brasil, por las semifinales de la Copa Libertadores, Sin embargo, si el arquero argentino no llena hoy las expectativas del cuerpo técnico de Boca Juniors ante Rosario Central, por la Superliga, las oportunidades del boliviano Carlos Lampe de abrirse cancha en el torneo continental podrán crecer.



El DT xeneize, Guillermo Barros Schelotto, contestó el jueves en la noche, en ocasión de la cena solidaria del cuadro boquense: “El sábado va a atajar Rossi, después veremos el equipo con Palmeiras”.



Está claro que lo de hoy no será un simple trámite para el Melli. Aunque, según ESPN, el estratega le adelantó a Rossi que él será titular ante el club brasileño, el DT sí se encontrará atento a lo que haga el portero argentino, muy criticado durante estas semanas, tras su actuación frente al Cruzeiro.



En lo que respecta a Lampe, su foco está direccionado solo en su preparación. Dejó a un costado aquellas críticas no constructivas que vienen del orden externo.



“Me llamó Pablo (Carroza, el periodista que le quitó el número a la camiseta verde del meta). Se disculpó y queda todo atrás”.