Cárdenas cree que Carlos Mesa pateó el tablero







20/10/2018 - 08:44:24

Correo del Sur.- El ex presidente Víctor Hugo Cárdenas manifestó que el candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, "pateó el tablero (y) desordenó" el trabajo que hacían los líderes políticos para formar un bloque de unidad. "Estamos trabajando para el bloque unitario, sin embargo hubo un candidato que pateó el tablero (y) desordenó todo esto", dijo el ex mandatario que esta semana fue proclamado candidato por una plataforma ciudadana.



Mesa lanzó su candidatura el 7 de octubre, con la sigla del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), aún no selló ninguna alianza con partidos, pero sí firmó un convenio con 51 plataformas, aunque muchas de estas fueron tildadas de "unipersonales".



"A pesar de eso hay que continuar trabajando para lograr la unidad, si no se puede lograr la unidad ideal por lo menos lograr la unidad posible", sostuvo Cárdenas.