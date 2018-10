Samuel Doria Medina: De Mesa no valora a los partidos políticos





20/10/2018 - 08:43:12

El Deber.- Samuel sugiere que el exmandatario no confía en su desempeño y por eso no quiere competir en unas primarias de bloque opositor. El jefe de UN no haría alianzas con Sánchez Berzaín o Felipe Quispe.



Tuvo una reunión reservada con Costas y Suárez. ¿Cerraron algún acuerdo electoral?



Yo creo que no hay que extrañarse, tenemos una relación muy fluida con Rubén. Yo le diría que en los últimos 45 días me he reunido varias veces con Rubén, me he reunido con Ernesto en Trinidad, me he reunido un par de veces con Óscar Ortiz, ha habido reuniones de los secretarios ejecutivos de los partidos. Ayer teníamos una reunión, pero no era reservada…



Se oyó que la idea de esta cita era para que Samuel no vaya por un camino separado y genere otro bloque opositor.



No, sus fuentes están mal (se ríe). No, lo que hemos comentado es sobre los dos escenarios de los que ya hablamos aquí. Había un escenario que es la unidad ideal, la unidad utópica donde estén todos. Yo lo veo ese escenario prácticamente como una utopía porque una vez que (los frentes opositores) han decido ir primero por las candidaturas y después de las candidaturas, tratar de ver la unidad, es mucho más difícil. Sin embargo, hay algunas personas en los Demócratas que piensan que todavía podría haber una chance de esa unidad ideal y donde hemos hablado claramente que si se hace un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, parte de ese acuerdo sería participar en las primarias.



La ‘unidad posible’ podría ser con Víctor Hugo Cárdenas o con Rubén Costas, con quien se reúne, pero no parece posible con Luis Revilla, que lo critica.



Bueno, lo importante es la unidad. Eso tiene que quedar claro, pero yo creo que el segundo escenario, el de la unidad posible, es el que creo que tiene más perspectiva. Ahora, también hemos conversado en algún momento que, si bien puede haber varios candidatos, y lo ha planteado el expresidente Jorge Quiroga, que se podría hacer un acuerdo y que se defina una fecha, por decir algo, junio, julio, no sé, y que en ese momento se vea quién es el que encarna esa unidad que buscamos. Y obviamente que haya un compromiso de que vamos a acatar ese resultado como lo hacen en Colombia, en Chile.



¿Con quién usted no se uniría?



La unidad debe ser sin exclusiones.



¿Con Revilla sí se uniría?



Pero desde luego. Yo no tengo ningún problema con él. Y no creo que sea buena para la unidad, para la democracia, entrar a ese tipo de cosas. Ahora, desde luego que habrá que poner límites en los extremos. Si alguien plantea, por decir algo, a Sánchez Berzaín, no. Creo que el límite está antes de él. O Felipe Quispe, al otro lado. Tampoco.



¿Y con Carlos de Mesa?



Si Carlos de Mesa quiere competir, con todo gusto. Pero eso es lo que yo no entiendo: hay algunos que no quieren participar en las primarias y creen que están bien posicionados, parece que tienen algún problema de confianza, ¿no es verdad? Si es que uno tiene confianza, tiene que estar dispuesto a competir.



¿Él pateó el tablero opositor?



No, no. Yo creo que se van tomando caminos distintos. Por ejemplo, creo que los partidos políticos son actores muy importantes en democracia, no hay democracia sin partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que nos separa. Carlos de Mesa no valora a los partidos políticos, entonces, por eso él ha tomado el camino de ir con las agrupaciones.