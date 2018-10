Goni escribe memorias y su familia pide que se conozca su versión







20/10/2018 - 08:40:00

Los Tiempos.- El pasado 17 de octubre, se cumplieron 15 años desde que la familia de Gonzalo Sánchez de Lozada dejó el país tras los luctuosos hechos de octubre negro. Ignacio y Alejandra, hijos del expresidente, recuerdan con detalle lo que vivieron aquel día, y hoy insisten en que se escuche su versión y de que se investigue de verdad los hechos de 2003. Aseguraron que “Goni” quiere contar su verdad y que lo hará pronto, primero a través de sus memorias y también a los medios de comunicación.



Por lo pronto, sus hijos salieron a los medios a “desmentir” algunas acusaciones sobre la llamada masacre de octubre.



Ignacio asegura que su familia comparte la pena de las víctimas de octubre, “son víctimas inocentes y humildes, que murieron en circunstancias terribles”. “Nos dio mucha pena que a pesar de toda la pérdida de vidas, estas heridas sigan abiertas porque nunca ha habido una investigación a fondo de lo que pasó”, aseveró.



Aseguró que ese año todos apuntaron a Sánchez de Lozada, ya que “era lo más conveniente decir que el culpable de todo era ‘Goni’ y su familia”.



Sin embargo, relató que el juicio civil que se desarrolla en Fort Lauderdale, Florida, es una oportunidad para mostrar “la verdad”.



“Nosotros presentamos una gran cantidad de evidencias, informes balísticos, expertos internacionales que son de nivel y han demostrado que todas estas muertes no han ocurrido por las FFAA, no eran muertes deliberadas”, aseveró.



Dijo que la defensa de las víctimas “no ha presentado ni una sola prueba” que apunte a que hubo muertes deliberadas o que las balas venían de las FFAA. Indicó que el jurado, que falló a favor de las víctimas, tomó esa decisión porque “tenían pena” por los terribles relatos, pero que el veredicto no señala que se apunte a un responsable, sino sólo a resarcir el daño a las víctimas.



El juez James Cohn, en mayo pasado, revertió el veredicto del jurado y declaró que no había pruebas suficientes de que “Goni” hubiera ordenado las muertes. El caso está en etapa de apelación



Por su parte, Alejandra Sánchez de Lozada, hija del expresidente, aseguró a Panamericana que falta una verdadera investigación en el caso y apuntó a Carlos Mesa, exvicepresidente de Goni y actual candidato presidencial, como responsable de que las pesquisas se hayan paralizado.



Consultados por el silencio de su padre, Ignacio y Alejandra aseguraron que esto se debe a que el proceso judicial impide que el expresidente se refiera al caso, sin embargo el otro acusado, Carlos Sánchez Berzaín, si hace referencias constantemente sobre política nacional.



Alejandra aseguró que su padre escribe sus memorias y que “pronto” podrá referirse a Bolivia y contar su verdad.



“Él está tratando de escribir todo lo que fue sus memorias, y que quede registrado, vamos a hacer eso muy pronto y nos interesa dar nuestra versión, explicar un poco lo que pasó de nuestro lado porque se generó una narrativa muy distorsionada”, aseveró.



60 muertos y 400 heridos es la cifra que dejó las luctuosas jornadas de octubre negro de 2003, 15 años después la herida no cierra.



OCTUBRE MARCÓ LA SENDA DEL SIGLO XXI



Octubre de 2003 dejó una herida que aún no cierra. Los más de 60 muertos y 400 heridos de esas jornadas terminaron con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que renunciar y salir del país un 17 de octubre de ese año.



Le sucedió Carlos Mesa, quien días antes de la renuncia de “Goni”, había roto con su Gobierno y se alejó por las muertes que ocasionaron más protestas. Mesa estuvo en la presidencia por 17 meses, hasta que renunció dejando la posta a Eduardo Rodríguez Veltzé, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.



Rodríguez convocó a elecciones que Evo Morales ganó en diciembre de 2005. Desde enero de 2006, Morales gobierna el país por tres periodos consecutivos y busca un cuarto periodo a pesar de que un referendo rechazó esa posibilidad.



CONTRADEMANDA IRÍA PARA UN FONDO SOLIDARIO



Según Ignacio Sánchez de Lozada, la contrademanda que presentó la defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, está dirigida contra los abogados de las víctimas de octubre y no contra ellas. Asimismo, aseguró que la demanda es por todos los gastos que significó el proceso civil en la corte de Fort Lauderdale, Florida, que serían “millonarios’’, y que en caso de ganar, se destinarían a un fondo compensatorio solidario para todas las víctimas de las luctuosas jornadas de octubre de 2003.