Romero investigará a jurista que aludió a su ministerio







20/10/2018 - 08:32:55

Opinión.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció abrir una investigación sobre el caso del abogado que aludió al Ministerio de Gobierno y amenazó con iniciar un proceso penal al Director del Parque Nacional Tunari quien observó la construcción de una cabaña en un abanico aluvial, a menos de cinco metros de una torrentera.



El abogado Boris Claros y su socio iniciaron la construcción de una cabaña en el Parque Nacional Tunari, declarado área de reserva, sobre la Cota 2.750. Claros buscó por teléfono al director del Parque, Héctor Bejarano, para reclamar porqué funcionarios habían ido el jueves por la mañana hasta el predio “a amenazar con llevar presos a los albañiles, si es que no paraban de construir”.



En una parte de la conversación, Claros dijo a Bejarano: “Podemos iniciar un proceso penal, por amenazas, por discriminación y atentado contra la propiedad privada. Y le voy a hacer mandar una nota desde el Ministerio de Gobierno, no sé qué dirá, pero le voy a hacer mandar”.



Ayer en la tarde, el Ministro de Gobierno se refirió al tema y anunció que iniciará una investigación porque nadie puede usar el nombre del Ministerio de Gobierno.



“Lo que periódicamente hago es emitir una comunicación oficial a las autoridades tanto del Ministerio Público como a las autoridades jurisdiccionales, vamos a extender a autoridades administrativas, haciendo conocer que cualquier persona que use o se presente a nombre del Ministerio de Gobierno, o a nombre del Ministro debe estar munida de un poder notariado específico que le permita desarrollar diligencias oficiales”, señaló.



Agregó que “si hay personas que utilizan nuestro nombre hay que actuar como manda el procedimiento legal, es decir, efectuar la denuncia correspondiente, puesto que de manera recurrente muchas veces se usa el nombre de autoridades. Los trámites que podemos substanciar ante cualquier instancia, siempre serán trámites oficiales que emergen de la responsabilidad pública y no aquellos que emergen de intereses particulares u de otras índole. Vamos a pedir investigación al respecto”, concluyó Romero.



EL ABOGADO



Ayer en la mañana, Boris Claros llegó hasta este periódico para explicar su versión sobre los hechos. Aseguró que no amenazó a Bejarano y que solo le avisó que iniciaría una acción penal contra él. Admitió que la construcción de su cabaña en el Parque Tunari es ilegal y no cuenta con documentación, “igual que toda la urbanización”. Dijo que el predio, de más de 450 metros cuadrados, le fue entregado por un dirigente de apellido Ramallo, del Sindicato Andrada, en pago por una deuda que el comunario tenía. Aseguró que construye “una cabanita” para su descanso los fines de semana.



Dijo que su reacción se debió a que el jueves en la mañana, los albañiles que trabajaban en la cabaña le llamaron para anunciarle que personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) había ingresado alevosamente al predio. “Les dijeron: C...m..., los vamos a llevar presos a todos, además de derrumbar la casa. Los siete trabajadores podrían reconocer a las personas del Parque Tunari”.



Entonces dijo que llamó al director del Parque, Héctor Bejarano, para decirle: “Arquitecto, ustedes se están pasando”.



Agregó que los administradores del Parque Tunari actúan con discriminación, porque ninguna de las otras seis casas que colindan con la suya tienen proceso iniciado por el Sernap y esas construcciones son de más de tres años. “¿Por qué solo a nosotros?. Eso es discriminación”.



Dijo que presentaron a la abogada del Parque, un legajo de papeles de los lotes y otros documentos que demuestra su propiedad en Andrada, pero que en los nueve meses de construcción, nunca se han acercado los guardaparques para paralizar la obra. Aseguró que la única notificación que tiene es un proceso administrativo por 18.000 bolivianos por haber, supuestamente quitado molles. “En el lugar no había ni un molle, solo arbustos y piedras. No vamos a pagar”.



Afirmó que no es cierto que hayan recibido reiterados llamados para paralizar la obra, como dice la nota publicada por este medio. Dijo que visitaron oficinas del Parque en tres ocasiones y que en ninguna les recibió el Director.



Agregó que según la publicación, se lo llamó por teléfono y no contestó. Aseguró que no tenía llamadas perdidas.



Este medio consiguió y llamó a un número de teléfono. Claros informó que no es su celular.



Aseguró que sus frases fueron interpretadas como una amenaza a Bejarano y que la publicación dañaba su imagen. “Eso del Ministerio de Gobierno y demás cosas es una barbaridad. Este señor (Bejarano) ha querido sacarme cosas porque estaba con otra persona que le dictaba y le dije que era una vergüenza. Pero a mi lado estaba Edgar Cobarruvias. Él ha escuchado todo”.



P. ¿Usted considera que lo que le ha dicho al Director no son amenazas?



R. No son amenazas. Según el Código Penal es una amenaza cuando voy directamente a una persona a decirle: te voy a matar, te voy a pegar, te voy a meter a la cárcel, a perjudicar”, respondió.



P. Usted le dijo: le voy a iniciar un proceso penal, y eso es cárcel.



P. Si, pero eso es un aviso. Le estoy avisando. Solo estoy comunicando que iniciaré un proceso, estoy diciendo qué pasos voy a tomar en el caso.



Si lo toman como amenaza, eso es muy personal.



Eso puede decir un fiscal o un juez.



P. Mencionó que enviará una nota del Ministerio de Gobierno.



R. Me refería a una nota. Para que no sea tan atrevido (Bejarano) en cosas que no puede hacer. Puedo iniciar un proceso por allanamiento. Tengo todo el derecho porque han entrado (al predio) sin permiso, es posible que la construcción sea irregular, eso lo determinará otra instancia. Pero han hecho amenazas. Hay violencia”.



P. ¿Considera que la construcción es legal?”.



R. No es legal. No le estoy diciendo que es legal. Un dirigente (Sindicato Andrada) de apellido Ramallo nos debía un dinero y dijo que no tenía dinero. Pensamos en meterle un proceso. Entonces nos pagó con un terreno en Andrada. Nos trajo planos, títulos de propiedad de hace años. Fuimos y verificamos que en el lugar sí hay construcciones, a 10 metros de nuestro lote, a 15, a 25 hay otro.



Son seis casas que hay y una es enorme. La nuestra es una construcción de 70 metros, es una cabañita para irnos los fines de semana, porque ahí arriba ¿hasta el aire es otro no? En un terreno de 456 metros. Dejamos cinco metros hacia la torrenterita, que es una tontera de torrentera, es pequeñísima. No funciona. Hace más de 20 años que no le ha llegado una gota.



P. “¿Con la naturaleza nunca se sabe no?”



R. Bueno sí. Pero lo que me pregunto es cómo el Sernap ha permitido que hayan esas construcciones que no son de ahora, sino de hace mucho tiempo.



El señor (Ramallo) nos ha dicho que nos iba a dar una mano para hacer la cabañita. Nos afiliamos al Sindicato, pagamos una cantidad y otra para el agua más. Nos dijeron que las reuniones son los primeros domingos de mes.



Y como ya habíamos visto construcciones, aceptamos el terreno. El abogado del Parque incluso nos dijo que ya estaba la ley para la regularización de Andrada, que es un barrio entero con dos colegios, transporte público y posta sanitaria.



Nosotros estamos sobre una calle empedrada a unos 300 metros más debajo de las otras casas.



P. Siendo usted abogado sabe que esa construcción es ilegal. ¿Usted ha asumido que habiendo otras casas así, también podía hacer la suya?



Si, es correcto. Después podíamos hacer la regularización, como se lo va a hacer con todo el sector de Andrada.



P. ¿Y es correcto actuar así?



R. No es correcto, pero tampoco es incorrecto. Nosotros hemos aceptado el terreno para ayudar a una persona que estaba en problemas económicos porque no tenía cómo pagar su deuda.



Incluso los del Sindicato de Andrada tienen una subdivisión de lotes que lo van a presentar para la regularización.



No es incorrecto porque esto es una propiedad privada, con escrituras, no sé cómo lo habrían hecho ellos (del Sindicato). Los papeles de este señor data de 1980. No es de ahora.



P. ¿La esperanza de ustedes es que con la nueva norma se regularice su cabaña?



R. Claro, todo el mundo va a regularizar. El 90 por ciento no tiene planos aprobados. Caso contrario habrá un conflicto social muy grande. Imáginese demoler unas dos mil viviendas. Eso no va a pasar nunca.



P. ¿Está diciendo que no va a paralizar las obras?



R. Ya están paralizadas.



Ayer (jueves) en la mañana me reuní con el abogado del Parque y nos volveremos a encontrar el lunes, a las 9.