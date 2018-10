Declina producción de gasolina especial







20/10/2018 - 08:18:18

El Diario.- La producción de gasolina especial en las tres refinerías existentes no abastece el consumo del país, que llega a 5 millones de litros al día. Los volúmenes declinantes se están produciendo este año, mientras que en 2017 se tuvo la mayor producción desde 2011.



Un informe de la Fundación Jubileo sobre el sector extractivo evaluó que a mayo pasado las refinerías Gualberto Villarroel, Guillermo Elder Bell y Río Negro registraron la producción diaria de 3.570 metros cúbicos, equivalente a 3.570.000 de litros de gasolina, mientras que el consumo diario es mayor que la oferta.



La producción de las tres refinerías representa, según las cifras de Jubileo, comparadas con los datos proporcionados por el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, el consumo diario nacional es del 71,4 por ciento, respecto de la producción.



El director de la ANH dijo que el consumo diario nacional es de 5 millones de litros y anticipó que la demanda está garantizada; sin embargo, las cifras no respaldan dicha declaración, que ofreció a los medios en oportunidad del Foro Boliviano de las entidades de Regulación, realizada el pasado miércoles en la Vicepresidencia.



Ese mismo dato fue utilizado por Medrano el pasado 9 de octubre, cuando se reunió con la prensa, oportunidad en la que hizo un recuento de la situación del sector hidrocarburífero del país.



El transporte público, mediante sus dirigentes, alertó una posible maniobra del Gobierno para desabastecer sistemáticamente el mercado interno con menor oferta de gasolina especial y que los usuarios sean obligados a consumir nafta de mayor precio, aunque también de mayor rendimiento. El precio del carburante se mantiene sin variaciones en Bs 3.74 el litro.



VOLÚMENES



El informe de Jubileo señala que en 2017 la producción promedio por día de gasolina especial fue 1.253 metros cúbicos, de los cuales la refinería Gualberto Villarroel aportó con alrededor del 55 %, la refinería Guillermo Elder Bell con 42 % y el restante 3 % fue aportado por la empresa Oro Negro.



En cuanto al total producido en el año 2017, se produjo una disminución del 2 %, en relación a 2016. Para la gestión 2018, en el período enero a mayo, la producción promedio diaria fue de 1.190 metros cúbicos, lo que significó una disminución aproximada del 5 % con relación a 2017.



NUEVO CARBURANTE TENDRÁ 92 OCTANOS



En torno a la comercialización del nuevo carburante Bioetanol-92, el director de la ANH atribuyó la demora a cuestiones administrativas, aunque tampoco dio mayores explicaciones sobre el precio al público. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció el lanzamiento para mediados de octubre; sin embargo, se conoció que las negociaciones con los surtidores no fueron cerradas, lo que afectaría el precio del agrocombustible.



El Gobierno pagará 0.72 centavos de dólares por litro de etanol (aditivo) entregado por los ingenios azucareros a las refinerías, según confirmó el presidente del Directorio del Ingenio Azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, en reciente visita a la sede de Gobierno.



El director de la ANH Gary Medrano consultado si el Gobierno subsidiaría el precio del Bioetanol, sostuvo que no se tiene definido el precio al consumidor, pero aseguró que se mantendrá sin modificaciones la política de subsidios a la energía que aplica el Ejecutivo, no solamente en cuanto al consumo de carburantes, sino de electricidad también.



REFINERÍAS



- Al margen de la gasolina especial, la Premium no responde a volúmenes significativos. A partir de noviembre 2017, se produce la gasolina especial de 91 octanos, denominada RON 91. Ambas gasolinas son producidas sólo en la refinería Guillermo Elder Bell; en el caso de gasolina premium, su producción promedio anual se encuentra en los 3.700 metros cúbicos.



- En el caso de la gasolina RON 91, durante el 2017, únicamente la producción en noviembre fue de aproximadamente 1.400 metros cúbicos, en total. En la gestión 2018 se inició la producción regular de este producto, alcanzando en mayo su mayor producción, con más de 5.000 metros cúbicos.