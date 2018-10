Usuarios utilizan las oficinas de ex Ecobol para enviar paquetes





20/10/2018 - 08:06:04

Los Tiempos.- Los usuarios utilizan los ambientes de la extinta Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) en Cochabamba para el despacho y recepción de correspondencia, según constató Los Tiempos , pero nadie brinda información al respecto.



El pasado 1 de marzo, mediante Decreto Supremo 3495, se determinó el cierre y liquidación de Ecobol. Para suplir a la empresa, el Gobierno creó la Agencia Boliviana de Correos, que comenzó a despachar la carga pendiente de la empresa extinta el 13 de marzo. Este medio intentó acceder a una versión oficial, pero no tuvo éxito.



El Ministerio de Obras Públicas señaló en varias oportunidades que el cierre era necesario para mejorar los servicios para los usuarios y modernizar el despacho de correos. Sin embargo, este medio constató que el envío y despacho de carga continúa realizándose en las mismas condiciones.



En las oficinas de Cochabamba, 14 funcionarios despachan y reciben correspondencia para el interior y exterior del país. La afluencia de las personas es mínima. Antes Ecobol Cochabamba operaba con 50 funcionarios.



De la oficina sólo algunos ciudadanos salen con su sobre o paquetes y la fila para enviar correspondencia es corta.



Ayer una funcionaria de la Gobernación enviaba un sobre a La Paz. “Cuando estaba cerrado enviábamos por flota, pero por correo llega más rápido y es garantizado y nos conviene porque está cerca del destino”, indicó la funcionaria.



“Este paquete me lo enviaron de Singapur hace dos meses, ha llegado en un buen tiempo, porque lo que me enviaron en octubre (2017) los recogí en julio (2018)”, indicó Jaime Escudero.



En julio, la nueva empresa sacó un comunicado en su página de Facebook invitando a las personas que tienen pendiente el recojo de su correspondencia lo hagan. En abril el Gobierno indicó que se trataba de entregar correspondencia de 2017, que llegó antes del cierre de Ecobol.



ERA LA EMPRESA MÁS ANTIGUA DEL PAÍS



La extinta Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) fue creada casi junto con la república y hasta 1954 su administración central funcionaba en la ciudad de Sucre.



En 1988 fue inaugurada la infraestructura del Palacio de Comunicaciones con una inversión de más de 7 millones de dólares. Por otra parte, se envió un cuestionario al director de la Agencia Boliviana de Correos Iván Céspedes, pero no contestó.