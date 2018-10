Huanuni pagará el doble aguinaldo pese a su déficit







20/10/2018 - 08:02:58

Página Siete.- Pese a que mantiene un déficit de dos millones de dólares desde mayo de este año, la Empresa Minera Huanuni (EMH) pagará el segundo aguinaldo 2018. El salario promedio de un trabajador en un mes regular es de 10.000 a 15.000 bolivianos.



Según datos de la gerencia, la minera estatal cuenta actualmente con una planilla total de 3.246 trabajadores.



Mario Felípez, gerente general de la EMH, informó a Página Siete que el déficit se debe a que no se han cumplido las metas físicas programadas para la producción de este año, y ésta descendió a partir de febrero a julio y parte de agosto, sin embargo, dijo, existe el compromiso de los trabajadores de mejorar la situación y generar utilidades para fin de año.



“Estamos manteniendo un déficit de unos dos millones de dólares. (…) Para cumplir el pago del segundo aguinaldo tenemos que mejorar la producción en eso hay conciencia de los trabajadores, para mejorar y tener utilidades”, manifestó el gerente.



Detalló que de enero a agosto la producción alcanzó a 4.211 toneladas (t) métricas finas de estaño, pero se espera que en los meses de octubre a diciembre se sume unas 2.000 t, con lo que se cerraría el año con 6.211 t finas de estaño.



El promedio de producción de septiembre es de 680 t métricas finas, agregó. “En comparación a los datos del año pasado estaríamos con cumplimiento de un 60%, y un déficit de 40%”, reconoció el ejecutivo.



De acuerdo con datos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en 2017 la minera Huanuni logró una producción de 16.791 t métricas y alcanzó los 19 millones de dólares en utilidades, luego de registrar pérdidas los años 2014, 2015 y 2016.



El presidente de (Comibol), Zelmar Andia, indicó a este medio que actualmente Huanuni no está trabajado a pérdida y que “la realidad es otra”. Agregó que aún no se puede hablar de algún déficit porque esa información se conoce a fin de año.



Respecto al pago del segundo aguinaldo, afirmó que la norma se debe cumplir, no sólo en la EMH sino en todas las mineras estatales. “Estés pobre o rico, una ley, reglamento o disposición legal se tiene que acatar, veremos cómo pero se tiene que cumplir”, sostuvo Andia.



El secretario ejecutivo de los trabajadores de la EMH, Adolfo Villca, admitió que algunos meses de este año la producción de estaño resultó afectada por el robo de mineral (juqueo), sin embargo, se espera la evaluación de septiembre, octubre y noviembre para definir la cancelación del segundo aguinaldo para los trabajadores. “En noviembre ya nos estaríamos sentando a hablar sobre el tema”, añadió.



Los salarios



Aumento La presente gestión se incrementó el 4% al salario mínimo de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni (EMH) y no así a los contratos de trabajo.

Añadido Desde 2012, la EMH no hace incrementos a los contratos de trabajo, anteriormente además del incremento al salario mínimo, también se lo hacía a los contratos.

Pérdidas Los años 2014, 2015 y 2016 la minera estatal Huanuni enfrentó pérdidas anuales por encima de los 6 millones de dólares, pese a que en abril de 2016 los precios de la libra fina de estaño comenzaron a recuperarse en 20%: de 7,5 a 9,5 dólares.



Vetas antiguas y el juqueo merman la producción



La gerencia de la Empresa Minera Huanuni (EMH) y los trabajadores identifican al consumo de las vetas de trabajo y el juqueo como los principales factores para la disminución de la producción y por ende en el déficit de ingresos en la estatal.



“Un problema con el que estamos tropezando este año es la disminución de la estructura mineralizada, se va acabando a medida que vamos avanzando. Especialmente en los niveles de 160 a 200, ya no tenemos, estamos con las colas de las vetas que producen poco”, explicó Mario Felipez, gerente de la estatal.



Agregó que las zonas ricas del yacimiento de estaño ya fueron explotadas en años anteriores y ahora hace falta trabajos de desarrollo de nuevas vetas para incrementar la producción.



De acuerdo con datos de los trabajadores, la dirigencia y la gerencia se encuentran evaluando este tema y las posibles soluciones a ejecutar, debido a que es un tema de preocupación.



Respecto al robo de mineral, que es el otro factor que incide en la baja producción y el déficit, el gerente Felípez sostuvo que los dos últimos meses los jucus se presentan diariamente en interior mina, lo que merma los ingresos en la empresa.



“El juqueo representa la pérdida de dos millones de bolivianos al mes para la empresa”, manifestó Felípez. Actualmente la Policía realiza la vigilancia del yacimiento, sin embargo, no es suficiente para hacer el control, porque los jucus despistan a la Policía y se introducen en la mina porque los efectivos desconocen la forma del trabajo en el interior del yacimiento.