Arce instruye investigar caso de exfuncionaria del Banco Unión que denunció desfalco y fue recluida en la cárcel







19/10/2018 - 18:48:36

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, instruyó el viernes investigar el caso de la exfuncionaria del Banco Unión, Mariela Valdez, quien denunció el desfalco de 37,6 millones de bolivianos; sin embargo, fue recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, y afirmó que no recibió ninguna nota suya.



"Aunque revisada la documentación ingresada al Ministerio no cursa ninguna nota, hemos instruido una inmediata investigación y solicitamos respetuosamente al Órgano Judicial aplicar los criterios de defensa de los Derechos Humanos establecidos por la Ley", escribió en su cuenta en Twitter.



Arce acompañó su mensaje en la red social con un reporte del matutino Página Siete, que establece que Valdez envió una carta en la que pide que se respeten sus derechos a la salud y a la vida.



"Me siento asustada, porque sé que la jueza no es imparcial con mi persona, eso ha demostrado el haber suspendido una audiencia dándole tres días al banco para refutar la defensa de mis abogados", señaló.



La exfuncionaria se encuentra recluida en el penal con detención preventiva desde septiembre de 2017.