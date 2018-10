Vicepresidente: Mala administración de gobernaciones hizo crear el Sistema Universal de Salud







19/10/2018 - 18:10:05

Santa Cruz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera criticó el viernes que algunas gobernaciones no administran eficientemente los recursos asignados para el área de la salud y dijo que por esa razón el Gobierno decidió tomar control mediante un Sistema Universal de Salud.



"El Gobierno central cada año asigna dinero para que hagan su trabajo, lamentablemente está claro que las gobernaciones no han cumplido con su trabajo y nosotros como Gobierno no podemos quedarnos por los brazos cruzados y hemos decidido meternos en el tema de salud, por la gente, por los enfermos", dijo a los periodistas.



El Mandatario dijo que si bien el tema de la salud, por Constitución, es tuición de las gobernaciones las mismas no generan un solo centavo y las calificó de "instituciones inútiles", porque no han sido capaces de crear empresas para generar sus propios recursos.



García Linera aseguró que el Gobierno está en condiciones de invertir desde el próximo año 2.000 millones de dólares para la construcción de hospitales de cuarto, tercer y segundo nivel.



Anunció que se priorizará la atención de enfermos con cáncer mediante la construcción de hospitales de medicina nuclear en La Paz, El Alto y Santa Cruz, además del equipamiento de los hospitales oncológicos en Santa Cruz y Cochabamba.



Destacó que se han enviado profesionales para ser capacitados en tratamiento contra el cáncer a Rusia y Argentina.