La razón principal por la que Rihanna rechazó participar en el Super Bowl







19/10/2018 - 16:50:22

QUIEN.- Uno de los espectáculos musicales más esperados en el año es el Halftime del Super Bowl, un show que es visto por millones de personas en todo el mundo y donde infinidad de personalidades han tenido el privilegio de ofrecer una presentación, tales como The Rolling Stones, Cold Play, Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Lenny Kravitz, Missy Elliott, The Who solo por mencionar algunos.



La fiesta que se vive en la final de NFL es uno de los eventos más vistos en el mundo y a pesar de esto, que la originaria de Barbados rechazó la oferta.



Los organizadores del evento anunciaron a finales de septiembre que Maroon 5 se presentaría en la edición del Super Bowl LIII l, que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero de 2019 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



La revista US Weekly reveló que el principal motivo por el que la cantante de 30 años rechazó la oferta, para nada es económico, sino que tienen que ver más con una cuestión de principios y apoyo a la lucha en contra del racismo.





En 2016, el quarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick se arrodilló durante la entonación del himno nacional de Estado Unidos en partido como señal de protesta contra el racismo. Como respuesta la NFL lo castigó dejándolo en la banca, lo que finalmente ocasionó que más jugadores se unieran a esta protesta.





Pese a que Rihanna no ha estrenado algún material musical en los últimos tres años, en la actualidad es una de las cantantes con mayor influencia musical, además de que en 2017 se estrenó como empresaria al lanzar su propia marca de cosméticos Fenty Beauty.