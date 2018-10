Ahora que es mamá, Khloé valora más a Kris y se lo expresa en emotivo mensaje







19/10/2018 - 16:43:49

QUIEN.- Una de las premisas de mamá es que realmente la entenderás y la valorarás cuando tengas hijos. Esta frase que seguramente has escuchado una y otra vez parece haberle quedado como anillo al dedo a Khloé Kardashian, quien –sin motivo alguno– ha publicado un mensaje de cariño y admiración para su famosa mamá, Kris Jenner.



“Esta es una publicación "solo porque sí". "Gracias" no alcanza a describir la cantidad de respeto, aprecio y AMOR que tengo por ti. Necesito que sepas que eres mi héroe. Espero estar a la altura de la mamá que has sido con nosotros. (Independientemente de lo que Kourtney piense)”, posteó la estrella de reality junto a una fotografía en la que aparece junto a su mamá y su bebé, la encantadora True.



“¿Cómo tuvimos tanta suerte de tenerte? Gracias por ser desinteresada. Continuamente nos antepones a ti y nunca lo piensas dos veces a la hora de hacerlo (excepto cuando se trata de publicaciones pagadas en Instagram, pero no estoy enojado contigo por conseguir ese dinero, cariño). Gracias por ser una de mis mejores amigas, pero sobre todo, gracias por ser mi mamá. ¡Si pudiera, te elegiría un millón de veces!”, finalizó la empresaria.



El emotivo post rebasó en pocos minutos los 800 mil likes y generó cientos de comentarios que elogian a la familia.



Esta no es la primera vez que alguna de las hermanas Kardashian destaca la labor que ha hecho su mamá y máganer, de hecho, hace unos meses, tras la revelación de la infidelidad de Tristan Thompson, la misma Khloé confesó que el apoyo que recibió de Kris fue fundamental para superar la complicada situación.