Los pájaros machos son o buenos cantantes o lindos, no ambas





19/10/2018 - 16:15:18

El espectador.- Investigadores de la Universidad Oxford (Reino Unido) analizaron el canto y las plumas de 578 especies para llegar a esta conclusión.



Las aves en las que un sexo tiene un plumaje más llamativo que el otro tiende a tener canciones menos interesantes y más monótonas.



No todas las cosas buenas vienen juntas y esto no podría ser más cierto para las aves machos. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido), en la mayoría de los casos si el ave macho tiene una linda apariencia, su canto, por el contrario, no sonará muy bien. Y viceversa.



Para llegar a esta curiosa conclusión los investigadores recopilaron el canto de 578 especies y las compararon con sus colores de plumas. De este último parámetro, específicamente, se enfocaron en qué tanto diferían las plumas entre machos y hembras de la misma especie, lo que les permitió rastrear cómo la selección sexual había influenciado el plumaje.



Cabe recordar que la teoría de la selección sexual explica el proceso evolutivo por el cual ciertas especies desarrollan rasgos llamativos para atraer a sus parejas. En el mundo de los pájaros y aves, las características que más “sex appeal” suelen tener es el canto y las llamativas plumas, que además en muchos casos las llevan los machos.



Tras hacer el análisis de plumas y cantos, los investigadores encontraron una curiosa tendencia. Descubrieron que las aves en las que un sexo tiene un plumaje más llamativo que el otro tiende a tener canciones menos interesantes y más monótonas. Sin embargo, en especies en las que los machos y las hembras se parecen más entre sí, los machos cantan canciones más largas en una amplia gama de notas musicales. Un ejemplo claro es el pavo real. El macho, reconocido por su asombroso plumaje, no es tan fascinante de escuchar.



“La razón por la cual la evolución de las aves favorece un rasgo sobre el otro no está clara. Puede ser que las aves que viven en bosques densos con menor visibilidad confíen más en sus canciones que en el color para atraer parejas, pero el análisis no encontró ninguna relación entre los rasgos seleccionados sexualmente y el hábitat”, explica el portal científico New Scientist.