Subastan meteorito lunar en más de US$ 600,000





19/10/2018 - 16:09:29

El comercio.pe.- Un fragmento de la Luna que cayó a la Tierra fue vendido en una subasta en más de US$ 600,000.



RR Auction, con sede en Boston, anunció el viernes la puja ganadora de US$ 612,500 por el meteorito lunar de 5.5 kilogramos (12 libras).



El trozo está compuesto de seis fragmentos que calzan unos con otros como si fuera rompecabezas.





El meteorito fue ofrecido por un representante del complejo Tam Chuc Pagoda en la provincia de Ha Nam, en Vietnam.



RR había pronosticado que el objeto alcanzaría US$ 500,000 en la subasta.



El meteorito fue encontrado el año pasado en una zona remota de Mauritania, en el noroeste de África.



El objeto es considerado uno de los meteoritos lunares más importantes descubiertos debido a su gran tamaño y porque tiene “partes de costra fundida” debido al elevadísima temperatura que lo afectó en su caída a la Tierra.