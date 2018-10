FAO destaca avances de Bolivia para eliminar el hambre extrema







19/10/2018 - 13:37:08

La Paz, (ABI).- El representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, Theodor Friedrich, destacó el esfuerzo y los avances del país por eliminar el hambre extrema entre sus ciudadanos, cuyos niveles descendieron tanto -dijo- que ni se incluyeron en el último informe de ese organismo.



No obstante, el representante de la FAO indicó que el tema de nutrición sana "no está completamente resuelta".



"Sobre el hambre extrema en Bolivia, en el último estudio de la FAO ni apareció, aunque el tema de nutrición sana no está completamente resuelta", dijo al canal estatal.



Si se comparan los esfuerzos que hizo Bolivia con los de otros países de la región, Friedrich dijo que es evidente el importante descenso del hambre extrema en el pueblo boliviano, donde existía una aguda pobreza hace algunos años.



"Son buenos los datos, que se basan en una voluntad política del Gobierno que ha levantado esta agenda de hambre cero, esta lucha contra el hambre a un nivel alto. Bolivia realmente partió de un nivel muy peor que otros países en la región", remarcó.



Los niveles de subalimentación en la población boliviana disminuyeron más de 10 puntos porcentuales en el periodo 2006-2017, desde 30,3% hasta 19,8%, según el estudio "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018", de la FAO.