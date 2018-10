Kim revela el cambio de mentalidad que ha tenido desde que se casó con Kanye





19/10/2018 - 13:31:28

QUIEN.- Independientemente de que los niveles de exposición mediática a los que está sometida se encuentren relacionados con su condición de estrella de reality show y, sobre todo, con su presencia constante en las redes sociales, Kim Kardashian ha querido dejar claro el "valor" capital que le da a sus momentos de intimidad personal y familiar: una actitud ligada a sus cuatro años de matrimonio con el rapero Kanye West y , también, a su faceta de madre de tres niños pequeños.



"Creo que mi cambio de mentalidad empezó con Kanye. Su trabajo tiene una dimensión pública muy importante, así que cuando podía tomarse unos días de descanso, para él lo principal era encontrar sitios donde disfrutar de una privacidad total", reveló as u paso por el nuevo programa de entrevistas del actor Alec Baldwin.



"En esa época todo lo que yo hacía tenía que ser público. Y ahora siempre nos preguntamos: ¿dónde nos podemos ir de vacaciones sin que nadie nos reconozca? Valoro la privacidad más que nunca y jamás pensé que pudiera acabar siendo así", aseguró.



Ver esta publicación en Instagram 🎀 Happiness 🎀 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 2 Oct, 2018 a las 7:56 PDT







La más famosa y popular del clan Kardashian, madre de North, Saint y Chicago junto al controvertido artista, no ha querido pronunciarse directamente sobre las consecuencias que, precisamente para su proyección hacia el exterior, se derivaron del dramático atraco a mano armada que sufrió dos años atrás durante una breve estancia en París , un incidente que la llevó a aislarse durante meses de la vida pública y, posteriormente, a reducir notablemente sus apariciones y actividad en las redes sociales.



"Antes de todo esto solía decir: "¿Cuál es el restaurante de moda en Hollywood? ¿Dónde puedo ir para que la gente me vea? ¿Quién va a estar en este sitio o en el otro?". Nos encantaba salir por ahí después de grabar los episodios del programa "Keeping Up With The Kardashians" y a mí me encantaba mostrarme ante los demás", reconoció en la misma conversación.



Ver esta publicación en Instagram My little LOL Doll! ❤️ Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 29 Sep, 2018 a las 5:08 PDT

La más famosa y popular del clan Kardashian, madre de North, Saint y Chicago junto al controvertido artista, no ha querido pronunciarse directamente sobre las consecuencias que, precisamente para su proyección hacia el exterior, se derivaron del dramático atraco a mano armada que sufrió dos años atrás durante una breve estancia en París , un incidente que la llevó a aislarse durante meses de la vida pública y, posteriormente, a reducir notablemente sus apariciones y actividad en las redes sociales."Antes de todo esto solía decir: "¿Cuál es el restaurante de moda en Hollywood? ¿Dónde puedo ir para que la gente me vea? ¿Quién va a estar en este sitio o en el otro?". Nos encantaba salir por ahí después de grabar los episodios del programa "Keeping Up With The Kardashians" y a mí me encantaba mostrarme ante los demás", reconoció en la misma conversación.