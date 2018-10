Meghan Markle revela cómo le está afectando su embarazo







19/10/2018 - 13:28:03

QUIEN.- En su cuarto día en Australia, Meghan y Harry visitaron la famosa playa de Bondi. Ahí, ella platicó con la escritora Charlotte Connell, también embarazada, y le dijo que su bebé ya no la está dejando dormir por la noche.



"Meghan me contó que el embarazo era como tener un jet lag", dijo la escritora de 35 años, según informó Sky News. "Ella dijo que se había levantado a las 4:30 a.m. esta mañana y se puso a hacer yoga en su habitación porque no podía dormir".



Meghan ha practicado yoga desde hace años con su mamá, Doria Ragland, que es instructora en Los Ángeles y ha influido en el apego de la duquesa por esta práctica que al parecer le va a ayudar a sobrellevar los cambios en su cuerpo por su embarazo.



En su actividad de hoy, Meghan y Harry fueron recibidos en la playa por Grant Trebilco y Sam Schumacher, fundadores de OneWave, un grupo de la comunidad local de surf.





Los duques participaron en la sesión del "Fluro Friday", donde personas de todas las edades comparten sus experiencias de problemas de salud mental para crear un "círculo contra el mal ambiente".



En la playa, Meghy y Harry convivieron con otras personas que disfrutaban del yoga o haciendo surf, de hecho, los duques ayudaron a uno de los asistentes a encerar su tabla.