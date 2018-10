La burla de Mayweather al Canelo Álvarez tras anuncio de contrato millonario





Puede que Saúl Canelo Álvarez haya logrado el contrato más jugoso de la historia para un deportista, al cerrar 365 millones de dólares con la empresa DAZN para la transmisión gratuita, durante cinco años, de sus próximas 11 peleas.



Pero eso no ha deslumbrado a uno de sus contrincantes más acérrimos: Floyd Mayweather Jr., quien recurrió a Instagram para mofarse del pugilista mexicano dando a entender que no es tan bueno como quieren hacer creer los empresarios… y dando cátedra de lo ardido que puede estar con el monto que recibirá Álvarez.



“No importó que Canelo haya comido o no su filete con PED (carne contaminada con clenbuterol, sustancia prohibida en las pruebas anti-doping) esta noche. ¡Ésta ha sido por mucho la pelea más fácil de mi vida! Connor McMeDoy fue un mucho mejor peleador que el tramposo del Canelo y también le gané.





“Me toma 36 minutos o menos ganar 300 millones de dólares. Literalmente me toma una noche y una pelea ganar lo que podrías hacer en cinco años y 11 peleas. Así es que realmente, ¿quién sigue ganando? Hagan las cuentas”, escribió Mayweather, haciendo referencia a la pelea que tuvo con Canelo en septiembre de 2013, disputada en Las Vegas.



Dicho encuentro fue desastroso para el mexicano, quien perdió por primera vez en su carrera y por decisión unánime.



Según dicen, las palabras de Mayweather no fueron para burlarse del Canelo, sino para “convencerlo” por la mala para que acepte otra pelea entre ellos.



Esta teoría suena muy coherente, si se toma en cuenta que Mayweather se burló también de Oscar de la Hoya , actual promotor del Canelo.

“Hace 11 años peleé con ella y su nombre es Oscar “La Chica Dorada” Dela Hoya. Por favor dejen el comentario más irrespetuoso que se les ocurra”.



¿Y qué dice el Canelo Álvarez a todo esto? El boxeador mexicano fue contundente con su respuesta. En una entrevista con DAZN dijo: “Me encantaría. Creo que es una de las cosas que quiero sacar de mi récord, una de las cosas que quiero quitarme la espina.



“Cuando peleé con él (Mayweather) sentía que estaba listo, que podía ganarle, pero esa noche me ganó la experiencia, yo estaba joven, sin mucha experiencia. Hoy creo que soy un peleador más maduro, con más experiencia”.





Y sobre las burlas agregó: “No soy de las personas que se empiezan a ofender por el Instagram o dimes y diretes. Jamás le he contestado, jamás pienso contestarle. Empezó mal, por la vía no correcta en mi caso no pienso contestarle. Si tiene ganas de hacer una segunda pelea, vamos a sentarnos a hablar y hacerlo”.



¿Y de la Hoya? Pues también ya contestó a Mayweather Jr., asegurando que ni él ni el Canelo golpean a mujeres, insinuando que el pugilista estadounidense sí lo hace.





