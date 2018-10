Pedro Montes reaparece y afirma que candidatos de oposición quieren engañar al pueblo







19/10/2018 - 13:08:54

Tarija, (ABI).- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro Montes, afirmó el viernes en Tarija que los candidatos de oposición, como Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Jaime Paz y otros pretenden engañar al pueblo boliviano al pedir una oportunidad, cuando ya fueron parte de gobiernos pasados que no tuvieron resultados positivos para la población.



"Es un engaño al pueblo boliviano, han tenido oportunidad ellos de ser Gobierno, y no han hecho en su gestión nada, de muchos que podemos hablar, ellos han tenido oportunidad para gobernar, y no hicieron nada, más que robar, engañar y vender nuestro patrimonio con la privatización y capitalización", dijo en conferencia de prensa.



Agregó que los expresidentes y vicepresidentes que anunciaron sus candidaturas para las próximas elecciones pretenden hacerse pasar por nuevos, cuando la población conoce su pasado.



"Decimos al pueblo que no vayan a equivocarse como se equivocaron en la Argentina, dando su voto a uno de la derecha, porque vean lo que están pasando en la Argentina", agregó.