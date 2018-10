Lanchipa y Guerrero definen transición en la Fiscalía General







19/10/2018 - 13:07:59

Correo del sur.- A 72 horas del cambio de mando en la Fiscalía General, la nueva autoridad del Ministerio Público, Juan Lanchipa se reúne hoy, viernes, con el fiscal saliente Ramiro Guerrero para definir la transición.



El Ministerio Público se prepara para el cambio de autoridad en medio de cuestionamientos por el encarcelamiento de un médico sin tener las pruebas científicas en el proceso del bebé Alexander revelado por un audio de la entonces jueza Patricia Pacajes que le costó su cargo y desembocó en la liberación del galeno con una detención domiciliaria, mientras se investiga a la ex juzgadora en la vía penal y disciplinaria.



Guerrero, en una entrevista con radio Loyola Fides dijo que deja todo preparado para que su sucesor encare la institucionalización que no se pudo en los últimos seis años que sirvieron para aprobar los reglamentos, según sus palabras. La Escuela de Fiscales logró una sola promoción en seis años.



Hay casos relevantes que aún no fueron esclarecidos como FONDIOC, Chaparina, el de la muerte del viceministro Illanes, muertes en Yungas, terrorismo y otros, que según Guerrero tienen avances, unos en investigación y otros en juicio.



Lanchipa, luego de ser elegido en la Asamblea Legislativa hace una semana anunció que cambiará a todos los fiscales departamentales que tampoco fueron institucionalizados pese a que fue una de las primeras promesas de Guerrero cuando asumió el cargo en octubre de 2012.