Cáncer: el plan de Evo es para La Paz y comienza con 12 enfermos







19/10/2018 - 13:02:29

Página Siete.- El plan del presidente Evo Morales para atender a los pacientes con cáncer sólo otorgará el servicio de radioterapia gratuito por un año y para los pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas de La Paz. Este proyecto arrancará con 12 pacientes.



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, dijo que el Gobierno gestionará “de manera pronta” que también sean beneficiados pacientes de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.



“Inicialmente se prevé la atención de radioterapia en La Paz, porque aquí las autoridades departamentales no han generado condiciones para que las personas (enfermas con cáncer) puedan ser atendidas como debería ser, asumiendo responsabilidad dentro de la norma de autonomías”, explicó Rocabado a Página Siete.



La medida fue anunciada el miércoles por el presidente Evo Morales, luego de una reunión con la Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas de La Paz.



En una conferencia de prensa, el mandatario dijo el miércoles que los pacientes adultos con cáncer de La Paz recibirán tratamientos gratuitos de radioterapia, por un año, en dos centros privados de La Paz y El Alto. La autoridad también aseguró la dotación de una ambulancia y un equipo de profesionales de cuidados paliativos para atender a los enfermos terminales. Anunció, además, la construcción de un albergue para los familiares.



La vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas de La Paz, Ruth Vargas, indicó que existen 12 pacientes “listos” para iniciar los tratamientos. Las pacientes iniciaron ayer gestiones con Trabajo Social para iniciar con el beneficio.



Rocabado aclaró que si bien este plan se ejecuta sólo para La Paz, el Gobierno empezará a analizar que el beneficio se extienda al Oncológico de Santa Cruz y de Cochabamba lo antes posible.



Página Siete presentó ayer el dossier de investigación que muestra el drama de los pacientes con cáncer de las nueve regiones ante la falta de equipos, infraestructura y especialistas para tratar esta enfermedad.



Por ejemplo, de acuerdo a la investigación de este medio en Santa Cruz, el Oncológico del Oriente Boliviano sobrevive gracias a las fundaciones. En Cochabamba los pacientes y familiares instalan un mercado para recaudar fondos y de esa manera pagar los tratamientos.



“Obviamente esto se va a ampliar en los otros departamentos de forma pronta, de acuerdo a las necesidades que tenga la población en estos momentos, sobre el tratamiento de radioterapia. Vamos a gestionar para que puedan recibir el apoyo no solamente en La Paz, sino en otros departamentos y en otros centros donde se cuente con equipos de radioterapia”, resaltó la autoridad.



En cuanto al resto de las regiones que no cuentan con hospitales de tercer nivel y atención oncológica, el ministro sostuvo que se gestionará para ver la forma de cómo se pueda trasladar a los enfermos con cáncer a cualquiera de los centros hospitalarios con radioterapia de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba.



“Se tiene que ver y gestionar para que los pacientes puedan recibir atención ya sea en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz, donde existen centros de radioterapia para el tratamiento del cáncer”, sostuvo.



La situación de los pacientes con cáncer en nueve regiones



Cochabamba En el oncológico pediátrico Manuel Asencio Villarroel del hospital Viedma, los familiares y voluntarios instalan un mercado para vender productos y costear sus medicamentos.

Sucre El Instituto Nacional de Cancerología “Dr. Cupertino Arteaga” recibe 40 pacientes por día. El centro es financiado por la Universidad Autónoma San Francisco Xavier.

Oruro El único oncólogo del sistema público de salud sólo tiene guantes y barbijo para atender a los pacientes con cáncer.

Potosí No hay equipos, no hay especialistas y menos infraestructura. Con 78 años, el Hospital Daniel Bracamonte no tiene una unidad de oncología.

Trinidad El Hospital Germán Busch atiende casi todas las especialidades, pero todavía no tiene oncología.

Pando Los pacientes cruzan la frontera rumbo a Brasil o se trasladan a Santa Cruz para buscar atención.

Santa Cruz El Oncológico del Oriente Boliviano sobrevive gracias a las fundaciones y voluntarios.

Tarija Los ciudadanos migran a Argentina para tratarse contra el cáncer.