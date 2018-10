Comisión de Argentina llega a Bolivia para tratar deuda de la venta de gas







19/10/2018 - 12:38:42

El Deber.- Bolivia y Argentina resolverán este lunes en la ciudad de Santa Cruz, la deuda de $us 453 millones por la compra de gas del país vecino y definirán las futuras nominaciones del energético que Bolivia exporta.



La información la dio a conocer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, quien señaló que una delegación de alto nivel de la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA – ex ENARSA) arribará al país para abordar estos temas contractuales.



“El lunes viene un comité de alto nivel de IEASA, para tener un diálogo abierto y fraterno, con Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tratar el tema de nominaciones, facturas impagas y otras respectivas al contrato de exportación de gas a la Argentina”, manifestó Sánchez, según un comunicado de prensa del Ministerio.



La autoridad explicó que este fin de semana, se suma un nuevo mes de factura impaga de Argentina, por lo que, sumando los intereses la deuda asciende a un total de $us 453 millones, pero aseguró que se continuará cumpliendo las nominaciones con Argentina tal como establece el contrato.