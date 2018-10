El 27 de enero serán las inéditas elecciones primarias con gasto de Bs 27 millones







19/10/2018 - 12:32:47

La Paz, (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el viernes la convocatoria y el calendario para las inéditas elecciones primarias del 27 de enero de 2019, cuando se definirán los binomios de los partidos políticos para los comicios presidenciales de octubre del mismo año.



El TSE manifestó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó la asignación de 26.959. 655 bolivianos requeridos para la realización de las Elecciones Primarias.



El TSE informó que la inscripción de candidaturas para las primarias será hasta el 28 de noviembre, con la presentación de documentación y requisitos, incluyendo el diseño de franja y fotografías de los binomios.



Aclaró que el voto de los militantes de las organizaciones políticas no es obligatorio en las elecciones primarias, por lo tanto, no se emitirá ningún certificado de sufragio ni se considerará ninguna sanción y ese día no habrá restricción vehicular.



La campaña electoral para las primarias se podrá realizar entre el 28 de noviembre de este año y el 23 de enero de 2019.



La propaganda gratuita en medios estatales será entre el 7 y el 23 de enero de 2019 y el periodo de silencio electoral iniciará un día después.



El calendario electoral comprende 44 actividades y está disponible en el sitio web del órgano electoral.



Según el calendario del TSE, el 24 de octubre será el último día para la presentación de libros de registro de militantes para que las organizaciones políticas puedan obtener una personería jurídica.



El 13 de noviembre será el último día para la solicitud del registro de alianzas de parte de las organizaciones políticas ante el TSE.



El 23 de noviembre será la fecha límite para conclusión de trámite de constitución de reconocimiento de personalidad jurídica y también para la consolidación del padrón de militantes.



El 28 de noviembre será el último día para inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales y el 8 de diciembre se publicará de la lista de candidatos habilitados por el TSE para participar en las primarias.



El 11 de diciembre será último día para demandas de inhabilitación de candidatos y notificación a las partes, y el 25 de enero se publicará la lista final de candidatos.



El TSE informó que el Ministerio de Economía aprobó la asignación de 26,9 millones de bolivianos para realizar las elecciones primarias.



Por otra parte, a la fecha existen nueve organizaciones políticas con personalidad jurídica: Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).



También el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Partido de Acción Nacional Boliviano (PANBOL).



El TSE reporta que son 12 organizaciones políticas que se encuentran con su personalidad jurídica en trámite y que podrán obtenerla si cumplen con todos los requisitos previstos en la norma hasta el 23 de noviembre.