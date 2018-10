FSB presenta propuesta de Plan de Gobierno para cualquier candidato







19/10/2018 - 11:55:39

Santa Cruz.- Falange Socialista Bolivia, a través de Otto Ritter, ha hecho pública en las redes sociales una propuesta de Plan de Gobierno para cualquier candidato a la presidencia que quiera implementarlo.



"Esta propuesta puede ser modificada o ampliada por quien lo desee. Nuestra formación falangista hace que sigamos ideas y no personas, por eso no es de nuestro interés ser candidatos, lo que si nos interesa es que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta y se forme un sólo frente opositor", dijo Ritter a Hoybolivia.



Añadió que hoy más que nunca es necesaria la unidad, pero una unidad basada en principios y en propuestas. "Lamentablemente veo que la mayoría de los políticos están pensando más en intereses personales, cada cual quiere acaparar más espacios electorales y están dejando de lado las propuestas", enfatizó.



A continuación la propuesta completa:



PLAN DE GOBIERNO

“BOLIVIA ENGRANDECIDA Y RENOVADA”.



1. REDUCCION DE IMPUESTOS. – La carga tributaria recae sobre unos cuantos bolivianos, que además de pagar excesivos impuestos, hacen que los productos sean MAS CAROS que en cualquier parte del mundo, en tal sentido proponemos:



a) REDUCIR EL IVA Y EL RC-IVA DEL 13% al 8%, esta reducción será gradual, 1 punto porcentual cada año.



b) REDUCIR EL IT del 3% al 2% INMEDIATAMENTE.



c) RACIONALIZAR EL IUE, estableciendo una progresiva conforme a las utilidades: Hasta 100.000 UFV’s de utilidad CERO (0) % de IUE; de 100.001 a 500.000 UFV’s de Utilidad CINCO (5)% de IUE; de 500.001 a 1.000.000 de UFV’S de utilidad DIEZ (10)% de IUE; de 1.000.001 a 2.500.000 UFV’S de utilidad QUINCE (15)% de IUE; de 2.500.001 a 5.000.000 UFV’s de utilidad VEINTE(20)% de IUE y encima de 5.000.001 UFV’S de utilidad VEINTICINCO (25)% de IUE.



d) ELIMINAR EL ITF.



e) ELIMINAR EL IMPUESTO A LAS REMESAS DE Y HACIA BOLIVIA.



f) ELIMINAR EL IMPUESTO ADICIONAL A LA IMPORTACION DE VEHICULOS Y ELECTRODOMESTICOS.





2. MODIFICACION DE LAS LEYES LABORALES. – Para incentivar el empleo digno y estable, es necesario reducir el “Coste laboral indirecto”, como ser el subsidio de lactancia y una serie de aportes patronales, además debe permitirse el despido de trabajadores que no cumplan con sus obligaciones.



3. NUEVO MARCO JURIDICO QUE FOMENTE LA INVERSION. –Para desarrollarnos como País necesitamos incentivar la inversión privada, nacional y extranjera y eso sólo lo conseguiremos otorgando seguridad jurídica e incentivos fiscales, por eso proponemos devolver, EN CREDITO FISCAL INTRANSFERIBLE, hasta el 80% del valor de las nuevas inversiones, en función a los siguientes factores: a) Lugar de ubicación de la inversión (mientras más deprimida la zona mayor incentivo); b) Creación de nuevas fuentes de empleo; y c) Respeto absoluto al medio ambiente.



4. REDUCCION DE LA BUROCRACIA ESTATAL. – No podemos seguir manteniendo una excesiva planta burocrática, con este Gobierno se ha incrementado el gasto corriente en un 950% (De 22.119 Millones de bolivianos en 2.005 a 214.649 Millones de bolivianos en 2.018), nosotros planteamos reducir el aparato burocrático al 10% y esto nos significará un ahorro anual de casi200.000 Millones de bolivianos.



5. NUEVO PACTO FISCAL. – En la actualidad se sigue con el modelo centralista (el Estado es titular de todos los ingresos, se queda con el 75% y distribuye el 25% a las regiones y municipios), nosotros creemos que debemos invertir el modelo, nosotros proponemos que las regiones recauden los impuestos y luego los distribuyan, nuestra propuesta es la siguiente:



a) IMPUESTOS INTERNOS. – Los impuestos internos serán recaudados por una oficina tributaria tripartita (Gobierno Central, Departamental y Municipal) y se distribuirán de la manera siguiente:



- 5% UNIVERSIDAD(ES) PUBLICA(S) DEL DEPARTAMENTO.

- 15% EDUCACION ESCOLAR, recursos a ser asignados directamente a cada escuela.

- 12% SALUD, a ser distribuidos entre los municipios y la Gobernación, tomando en cuenta que los hospitales de primer y segundo nivel serán competencia municipal y los de 3er y 4º nivel de competencia Departamental.

- 3% DEPORTE, a ser distribuido en partes iguales entre los Municipios y la Gobernación.

- 20% para el Municipio generador.

- 20% para el Departamento.

- 20% para el Gobierno Central.

- 5% para el fondo de compensación regional.



b) IMPUESTOS ADUANEROS. – Los impuestos aduaneros, tomando en cuenta que cualquier producto que ingrese al País y cualquiera sea el lugar de su nacionalización, es para su comercialización en todo el territorio nacional, estos recursos serían distribuidos de la manera siguiente:



- 25% para el Gobierno Central.

- 25% para los Gobiernos Departamentales.

- 25% para los Gobiernos Municipales.

- 25% para el fondo de compensación regional.





6. NUEVO PACTO COMPETENCIAL. – Debemos aplicar el principio de subsidiariedad, lo que se puede resolver en mi pueblo, se resuelva ahí, lo que no puede el pueblo que lo haga el Departamento y lo que no puede el Dpto., que lo haga el Estado, en otras palabras EL TITULAR DE TODOS LOS DERECHOS ES EL CIUDADANO y cede primero parte de sus derechos al Municipio, luego al Departamento y finalmente al Estado, en tal sentido deben ser competencia exclusivamente municipales la educación y la salud en sus dos primeros niveles, así como el fomento del deporte y la seguridad ciudadana, pudiendo delegar alguna de estas competencias al Gobierno Departamental.



Por su parte debe ser competencia Departamental la explotación y comercialización de recursos naturales (esto implica un cambio profundo, ahora las regiones serán dueñas de sus recursos y entregarán al Estado una REGALIA, así por ejemplo Potosí será libre para decidir cómo explotar sus reservas de litio y que sus recursos beneficien a Potosí a cambio de una Regalía para el País), la política agraria y distribución de tierras, la seguridad ciudadana a través de la POLICIA DEPARTAMENTAL.



7. REDUCCION DE LAS FUERZAS ARMADAS. – Hoy en día tenemos una Fuerzas Armadas que dan pena y vergüenza, están dedicadas única y exclusivamente a amarrar los huatos del Presidente, a cantar Himnos en honor al caudillo de turno, convertidos en guardianes de los caprichos políticos del mandatario circunstancial y lo peor de todo envueltos en la corrupción. ¿Cómo es posible que tengamos una Fuerza Aérea con más de 5.000 efectivos Y NO TENGAMOS NINGUN AVION DE COMBATE?, ¿no sería más conveniente reducir su número de efectivos y dotarla de aviones de combate de última tecnología?, entonces proponemos tener unas Fuerzas Armadas pequeñas, pero altamente operativas.



8. INTERVENCION INMEDIATA AL ORGANO JUDICIAL. – Las actuales autoridades del Órgano Judicial no representan la voluntad popular, están ejerciendo sus cargos en contra de lo expresado por el pueblo, sólo por el capricho del caudillo de turno y están al servicio del Partido gobernante, en otras palabras, ESTAN USURPANDO FUNCIONES, esto debe acabar, nosotros proponemos una verdadera REVOLUCION JUDICIAL bajo los siguientes parámetros:



a) Los altos Magistrados del Tribunal Constitucional y el Fiscal General, serán vitalicios y serán nombrados directamente por el Presidente de la República, con aval de 2/3 del Congreso.



b) Los Magistrados de las Cortes Superiores de Distrito y el Fiscal Departamental serán nombrados por el Gobernador de cada Departamento, con aprobación de 2/3 de la Asamblea Departamental.



c) Los Jueces de Partido, Sentencia e Instructores serán nombrados por los Tribunales Departamentales de Justicia.



d) Restablecimiento de los Jurados ciudadanos, SOLO ALGUIEN PUEDE SER SANCIONADO POR SUS IGUALES.





9. LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION. – A objeto de acabar con este flagelo que tanto daño hace al País, proponemos trabajar con la colaboración de la Policía Federal del Brasil en la investigación de todos los contratos del Estado (tipo operación Lava jato), aprobar una Ley de DELACION PREMIADA y otra de DEVOLUCION DE BIENES dirigida a los denominados PALOS BLANCOS (quienes se quedarían con el 20% de los bienes que estén a su nombre si delatan a los verdaderos propietarios).





10. LUCHA FRONTAL CONTRA EL NARCOTRAFICO. –El narcotráfico, junto a la corrupción, están destruyendo este País, por eso hay que acabar con estos males antes que acaben con nosotros, para esto es necesario requerir la ayuda de todos los Países que deseen colaborarnos en esta lucha, la idea es crear una fuerza multinacional de lucha contra el Narcotráfico.





11. RETOMAR LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON EL MUNDO OCCIDENTAL. – Bolivia es un País que forma parte de la cultura judeo cristiana, con un fuerte componente indígena, por eso debemos reorientar nuestra política exterior y volver a tener relaciones con los países que comparten nuestros valores, que respetan la democracia, que promueven la libertad, entonces lo primero que haremos será reestablecer relaciones diplomáticas con Israel y con Estados Unidos y a la vez romper relaciones con países con Gobiernos totalitarios como Venezuela, Cuba e Irán.





12. RECUPERACION DE TODAS NUESTRAS AREAS PROTEGIDAS. – Bolivia viene padeciendo un avasallamiento constante de nuestras áreas protegidas, reservas forestales, territorios indígenas, parques nacionales, departamentales y municipales, nosotros planteamos la INMEDIATA RECUPERACION DE TODAS ESTAS AREAS, EXPULSANDO A TODOS LOS ASENTADOS ILEGALMENTE EN DICHAS AREAS.