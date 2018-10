Ecuador y Venezuela en impasse diplomático obliga expulsión de representantes diplomáticos







19/10/2018 - 11:29:45

La Hora.- Ecuador ordenó ayer la expulsión de la embajadora venezolana en Quito luego de comentarios "ofensivos" lanzados desde Caracas contra el presidente, Lenín Moreno.



"Frente a las expresiones ofensivas formuladas ayer (miércoles) por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela", Jorge Rodríguez, el Gobierno "ha resuelto expulsar de nuestro país (y le dio un plazo de 72 horas) a la embajadora de Venezuela en Ecuador", Carol Delgado, indicó la Cancillería en un comunicado.



Quito fue un estrecho aliado del chavismo durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), además llamó a consultas a la encargada de Negocios de Ecuador en Venezuela, su única representación diplomática en esa nación tras abstenerse a posesionar a su embajador en julio.



Horas más tarde, Venezuela hizo lo mismo y expulsó de ese país a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez, a quien declaró “persona no grata”.



El Gobierno venezolano señaló en un comunicado que se vio "obligado a tomar medida recíproca" luego de la expulsión de su embajadora en Ecuador, al tiempo que lamentó el roce diplomático, que calificó como "un acto inédito que atenta contra las históricas relaciones de hermandad" entre estos dos países.



Acción y respuesta



La determinación fue tomada después de que Rodríguez señalara a Moreno de haber mentido en la reciente Asamblea General de las NN.UU. sobre la cantidad de venezolanos que han llegado a Ecuador huyendo de la profunda crisis en su país.



"Escuché a un presidente de este continente con estupor porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso (...), escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades", dijo Rodríguez el miércoles en una rueda de prensa en Caracas.



En la Asamblea de la ONU, celebrada hace tres semanas en Nueva York, Moreno expresó que dentro de los miles de migrantes venezolanos que llegan a diario a Ecuador hay niños con sarampión, difteria y poliomielitis y embarazadas que no se han hecho los controles de rutina. También llamó al gobierno de Nicolás Maduro a resolver "su crisis con un diálogo nacional" y pidió una acción continental para atender el inusual flujo de migrantes venezolanos.



"Mentiroso, es un mentiroso, y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña esta que están montando", enfatizó Rodríguez.



Antes de la orden de expulsión, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, había rechazado las expresiones de Rodríguez y tildó de "nefasta" la administración del Gobierno venezolano.



"Para el socialismo del siglo XXI, que aún vive lastimosamente en Venezuela, las mentiras, la traición y la manipulación de información es una norma ética", señaló en una entrevista con la televisora ECTV.



Comunidad venezolana aplaude decisión de Ecuador

° La Fundación de Venezolanos en el Exterior aplaudió ayer la decisión del Gobierno ecuatoriano de expulsar a la embajadora Carol Delgado.



Eduardo Febres Cordero, presidente de la organización, dijo a EFE que respaldan al Gobierno de (Lenín) Moreno como organización social y "en nombre de los más de 300.000 venezolanos que viven en el país".



Febres Cordero recordó que en seis vuelos de Ecuador a Venezuela, Caracas ha repatriado a 565 personas, cifra que comparó con "un mínimo de 4.000 personas" que ingresan semanalmente en el país andino.



Por otra parte, el Comité Ecuatoriano de Solidaridad entre los Pueblos, condenó ayer la expulsión de la embajadora de Venezuela en Ecuador, precisando que es una “traición” a la integración de los pueblos de la región.



Reacciones legislativas

° La expulsión de la embajadora de Venezuela en Ecuador tuvo amplio respaldo en la Asamblea. “El presidente, Lenín Moreno, ha hecho lo correcto, no puede ser ofendido por un escudero del dictador (Nicolás) Maduro (presidente de Venezuela), llamado ministro de Comunicación”, manifestó Luis Fernando Torres (PSC). Agregó que ya era hora de enviar un claro mensaje a Latinoamérica y al mundo de que Ecuador no va a tolerar ofensas de ningún tipo en contra del mandatario ecuatoriano.



Sin embargo, Ana Belén Marín (PAIS) considera exagerada la medida, ya que lo que se debió hacer, dijo, es emitir una carta de llamado de atención para que exprese las respectivas disculpas frente a la ofensa que sufrió Moreno por parte del funcionario venezolano.





Asistencia a migrantes

° En Ecuador viven unos 250.000 venezolanos, según las autoridades. El país ha entregado 90.000 visas a personas de esa nacionalidad y ha recibido 7.000 pedidos de refugio, de los cuales 1.250 están en trámite.



Tras advertir que Quito "no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades", la Cancillería precisó que "continuará brindando asistencia a ciudadanos venezolanos que ingresan" a territorio ecuatoriano, que ahora entran en menor número.



Actualmente, unos 2.000 venezolanos cruzan a diario la frontera hacia Ecuador. Ese número es inferior al registrado en agosto, cuando el país declaró emergencia migratoria, aún vigente, por el aumento del flujo a unas 4.200 personas por día.