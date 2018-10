Perú: Ex Juez de la Suprema capturado en España acusado de corrupción





19/10/2018 - 11:14:18

El Comercio.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó este viernes que el ex juez supremo César Hinostroza fue capturado en España.



El mandatario señaló que la información la proporcionó Interpol-Madrid a Interpol-Lima. "Con la orden de captura ayer tramitamos la alerta roja [...] Hoy en horas de la madrugada fue capturado, los detalles estarán en el atestado, pero ha sido entre 3 y 4 de la mañana. Está en una dependencia policial", explicó.



Vizcarra adelantó que se realizará un trámite contra el asilo solicitado por Hinostroza y, además, se buscará su expulsión inmediata de España. El otro camino, añadió, es la extradición.



"Con toda la frescura del mundo está pidiendo asilo, no corresponde, no hay ninguna persecución, es un tema estrictamente judicial, de combate a la corrupción", añadió Vizcarra en TV Perú.



Vizcarra explicó que César Hinostroza está en Madrid y se encuentra en Navalafuente, según el último parte de la Interpol emitido a las 10:25 am hora de España.



En diálogo con RPP Noticias, indicó que se comunicó telefónicamente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien habló extensamente para abordar el tema del ex juez supremo.



"Pude comunicarme ayer a las 4:35 de la tarde con el presidente de España y le pedí el apoyo. Me dijo "haga saber a su pueblo que el Gobierno hará todo lo posible para el retorno al Perú"", expresó.



"No podemos bajar la guardia y tenemos mucho por avanzar. Tenemos posibilidades de desarrollo, pero tenemos que luchar contra la corrupción y esa es la misión de este gobierno", sentenció.