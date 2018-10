Trump aplaude la llegada de la Policía Federal de México a la frontera con Guatemala







19/10/2018 - 10:33:08

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha expresado su agradecimiento a México al enterarse de que el país ha enviado sus fuerzas policiales a la frontera con Guatemala.



"¡Gracias México, estamos ansiosos de trabajar con ustedes!", ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter junto con un video de la Policía Federal mexicana, que muestra a los oficiales llegando al estado de Chiapas.



El mandatario había amenazado con enviar tropas a la frontera con México si ese país no frena la "caravana" de migrantes centroamericanos (provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala).



No van a frenar la caravana



Sin embargo, Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, explicó que el objetivo de los 244 efectivos, que llegaron el día anterior al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de dos Boeing, es apoyar al Instituto Nacional de Migración, según reseña El Sol de México.



De esta manera, su misión no es frenar el ingreso de la caminata de los migrantes de Honduras, sino evitar una posible saturación de solicitudes de ingreso a México.



La caravana migrante



La polémica se desató luego de que el viernes pasado comenzara una nueva caravana de centroamericanos dispuestos a llegar a territorio estadounidense. Alrededor de 160 personas partieron de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña más importante. Durante los días siguientes, cientos de personas más se unieron a la columna.



Si bien existe libertad de movimiento entre los países antes mencionados, sus ciudadanos deben, al llegar a México, mostrar una visa válida para ingresar o sufrir la deportación. Es por eso que Washington presiona sobre las autoridades mexicanas para detener el flujo de migrantes.