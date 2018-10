Lampe aguarda agazapado una chance







19/10/2018 - 08:20:54

Correo del Sur.- La batalla entre Carlos Lampe y Agustín Rossi por ocupar el arco de Boca Juniors en la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Palmeiras llega a un punto cumbre. El técnico Guillermo Barros Schelotto mantiene la duda y todo dependerá del domingo cuando el xeneize se enfrente a Rosario Central por la Superliga.



El duelo ante los rosarinos será una prueba de fuego para el joven Rossi, que fue criticado por su bajo rendimiento ante Cruzeiro en la Copa Libertadores, pero sobre todo por sus dudas en el juego aéreo, donde el boliviano se hace fuerte bajo los tres palos.



El miércoles, en Casa Amarilla, Barros Schelotto ordenó una práctica de fútbol informal. En ella participaron ambos porteros, interviniendo cuando fueron exigidos y mostrando sus credenciales para ganar la titularidad.



Desde Buenos Aires informaron que el ensayo no tenía nada que ver con los duelos ante Central ni Palmeiras y que sólo fue una sesión para que los futbolistas no perdieran ritmo de competencia.



Lo concreto es que el DT todavía no decidió quién atajará ante los brasileños y gran parte de su decisión estará fundamentada por la actuación que tenga Rossi en el torneo argentino. Un error lo condenaría, pero al mismo tiempo le abriría la puerta de ingreso a Lampe hacia el arco, en la Copa.



Con la confirmación de la ausencia de Esteban Andrada para las semifinales, una posibilidad que manejan en Argentina a esta altura es que Rossi jugaría en La Bombonera y Lampe sería utilizado para visitar el Allianz Parque.



Las próximas horas serán cruciales para que Lampe tenga la oportunidad de jugar la Copa con Boca, aunque una buena presentación de Rossi dejaría sentado en el banquillo al “1” de la Selección.



SILENCIO TRAS LAS CRÍTICAS



Después de las críticas por parte de algunos periodistas argentinos hacia su persona, Lampe bajó el perfil y prefirió aislarse de los malos o buenos comentarios para concentrarse netamente en la Copa Libertadores.



Apoyo a Lampe



SELECCIÓN DEL 93’ SE SOLIDARIZA CON EL “1”



Los jugadores que integraron la selección boliviana de fútbol en 1993 le enviaron un mensaje de apoyo al golero nacional, Carlos Lampe, que fue víctima de duras críticas por su fichaje a Boca Juniors.



“Estamos aquí con el grupo del 93 que clasificamos al mundial de USA 94, de parte de todo el grupo te mandamos un abrazo, fuerza, ánimo que te vaya bien, no mires a la prensa, como me dijo en su momento el profesor Azkargorta”, dijo Marco Antonio Etcheverry en el video publicado por los ex futbolistas.



“Dale duro, recibe el premio que mereces”, acotó el timonel vasco, Xavier Azkargorta.



Periodista argentino pide disculpas a Lampe



Pablo Carrozza pidió disculpas públicas en sus redes sociales por las declaraciones que realizó en su programa deportivo contra Carlos Lampe y Bolivia.



“Quiero decirle al todo el pueblo boliviano que jamás he tenido la intención de ofenderlo (…) pedirle disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido y discriminado por algunas críticas a Carlos Lampe, pido disculpas”, expresó según un vídeo.