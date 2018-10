DT Ferrufino tiene dudas para armar el onceno titular







19/10/2018 - 08:19:54

Opinión.- El entrenador de Aurora, Marcos Ferrufino, quiere encontrar un equipo “fuerte”, que pueda conseguir en casa los tres puntos ante Bolívar, el domingo (15:00). Sin embargo, tiene dudas para armar el onceno titular, pues en la práctica de ayer mostró hasta tres formaciones.



Lo cierto es que la base del equipo que viene jugando regularmente se repetirá para el cotejo de este fin de semana, en el estadio Félix Capriles.



La duda en Ferrufino está, por lo que se vio ayer, en el lateral izquierdo. En la semana, Caleb Cardozo ya se había recuperado de un desgarro, pero en la víspera, antes de la práctica, sintió un dolor, por lo que el entrenador prefirió no forzar su vuelta a las canchas.



Ante ello, Ferrufino colocó por la banda izquierda a Luis René Barbosa, quien, al parecer, ya está recuperado de aquella distensión de ligamento que sufrió en abril pasado.



Sin embargo, después de varios minutos, el estratega lo reemplazó por Juan Pablo Sánchez. El jugador tiene cierta ventaja, pues ya jugó en el compromiso ante Real Potosí, hace dos semanas.



La otra duda está en el mediocampo. En una formación, colocó a Erick Cano como volante por izquierda, pero en otra parte del entrenamiento alineó a Amílcar Sánchez.



Darwin Lora también es una opción para ser titular en el equipo, al igual que Brayan Araníbar, a quien Ferrufino colocó como volante por derecha.



Por lo demás, la base de los jugadores fue la misma que viene disputando el torneo Clausura de la División Profesional.



De no ocurrir imponderables de última hora, Aurora saldrá al campo del Capriles con Agustín Cousillas en el arco; Iván Huayhuata, José Fleitas, José Luis Reyes y Juan Pablo Sánchez en la defensa; Mario Parrado, Sergio Moruno, Erick Cano y Brayan Araníbar en el mediocampo; Matías Vicedo y Vladimir Castellón en el ataque.



El estratega despejará hoy las dudas con relación al onceno, en la última sesión de fútbol que realizará en el complejo de la laguna Alalay, antes de encarar el partido del domingo.



“Estamos viendo cuál será la mejor posibilidad. Sabemos que Bolívar tiene buenos jugadores y que vendrá con todo su potencial. Eso hay que cuidar”.



Para Ferrufino, “la clave” está en aprovechar las ocasiones de gol que tenga en ataque el Equipo del Pueblo. Considera que las llegadas de peligro no serán muchas, por lo que pidió que se defina “con tranquilidad y con confianza”.



“Debemos aprovechar al máximo las posibilidades que tengamos, por eso es necesario que los jugadores estén concentrados y con ganas de todo”.



ENTRADAS La dirigencia dispuso de 5.000 localidades para este compromiso y habilitará las cuatro tribunas.



El precio de los boletos es el siguiente: 30 bolivianos las curvas, 40 bolivianos el sector de general y 60 bolivianos la preferencia. Las entradas se venderán el domingo desde las 9:00, en la plaza de las Banderas y el estadio.