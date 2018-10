Serginho y Pedriel no serán titulares frente a San José





Los Tiempos.- El volante brasileño Serginho y el delantero Ricardo Pedriel aún no volverán al once titular de Wilstermann, este domingo ante San José, según declaró el técnico aviador, Álvaro Peña.



“Serginho está bien, Pedriel también, pero no entran de inicio”, dijo Peña ante la consulta de la posibilidad de que ambos jugadores, usuales titulares hasta sus lesiones, vuelvan al equipo titular.



Tanto Serginho como Pedriel ya jugaron los minutos finales de los últimos encuentros, pero después de superar sus lesiones y el fortalecimiento físico, ninguno de los dos aún retornó al once titular.



En ese contexto, lo más seguro es que el Rojo enfrente a San José este domingo con el mismo equipo que venció por 0-3 a Blooming en la última fecha del torneo Clausura, en el estadio Ramón Aguilera Costas.



“Básicamente será el mismo equipo que viene jugando, eso se respetará”, aseguró, aunque dejó en duda el retorno de Ronny Montero para el cotejo del domingo.



“Vamos a ver cómo llega también, son 36 horas de viaje. Esperemos que se recupere y podamos tenerlo el domingo”, aseguró el estratega aviador sobre Montero, aunque pone en duda el retorno del marcador central en el once titular por el trajín del viaje, de seguro recibirá el mismo trato el volante Melgar, quien también fue parte de la delegación nacional que representó a Bolivia en los amistosos en el medio oriente.



Cupo de extranjeros



De momento en el plantel de Wilstermann existen cuatro jugadores extranjeros que se ganaron su titularidad indiscutible: el golero paraguayo Arnaldo Giménez, el marcador central brasileño y capitán del equipo Alex da Silva, el volante argentino Cristian Chávez y el delantero brasileño Lucas Gaúcho.



Antes de su lesión, Serginho era inamovible, por lo que quedaba relegado a la banca de suplentes Gaúcho, pero éste se ganó la titularidad a plan de goles.



En el momento que el estratega defina que es tiempo que retorne Serginho, alguien tendrá que ser sacrificado para quedarse en la banca.



Equipo



El estratega aviador ayer empezó a delinear el posible once titular que enfrentará este domingo a San José, sin la presencia de Ronny Montero y Carlos Melgar, quienes llegarán hoy al país, aunque lo más seguro es que se incorporen al entrenamiento recién mañana.



El plantel trabajó al finalizar la tarde en el estadio Félix Capriles. Al entrenamiento no tuvo acceso la prensa, sin embargo, se conoce que el estratega trabajó con Sebastián Reyes en la marca central en lugar de Montero, y Fernando Castellón en el espacio que ocupa Melgar, mientras que el resto del equipo fue el mismo que venció a Blooming.



El entrenador Peña espera que el cotejo ante San José sea de ida y vuelta, en el que ambos planteles den lo mejor de ellos en busca de la victoria.







SAUCEDO PIDE QUE LOS DEJEN TRABAJAR



El volante ofensivo Fernando Saucedo pidió a la hinchada que los dejan trabajar, ante las críticas que se generó por el tiempo de vacaciones que les dieron la semana pasada



“El fútbol y la vida se miden por resultados, podemos entrenar a doble turno o triple turno y si no ganas los domingos te botan igual. Estamos cumpliendo y lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, en el momento en que dejemos de rendir, veremos el por qué”, dijo.