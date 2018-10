Escobar está mejor y con gran chance de jugar







19/10/2018 - 08:16:34

El Diario.- La presencia de Pablo Escobar en el once titular atigrado ante Guabirá, mañana en el estadio Hernando Siles (17:15) crece. El capitán y emblema atigrado, se mostró recuperado de la fisura en la región intercostal, tanto es asì que ayer trabajó a la par de sus compañeros, en el entrenamiento a puertas cerradas que se realizò en el estadio Rafael Mendoza Castellón.



La sesión fue de fútbol y el probable equipo que probó el mexicano Salvador Ureña, estuvo conformado por Daniel Vaca; Ramiro Ballivián, Maximiliano Ortiz, Edison Carcelén y Marvin Bejarano; Daniel Camacho, Raùl Castro y Walter Veizaga; Pablo Escobar, Cristian Novoa y Edis Ibarguen. Al final del entrenamiento, el capitán atigrado comentó al salir del estadio Rafael Mendoza: “no se si voy a jugar o voy a la tribuna”, dejando esa estela de esperanza para los hinchas atigrados, de que su referente esté en el campo de juego. Otro de los que podría tener la chance de jugar es el colombiano Edis Ibarguen, quien retornò bastante motivado de su tierra, tras el nacimiento de su hija, situación que lo tiene bastante entusiasmado.



Con una práctica a las órdenes de su técnico, el Tigre afrontará un choque vital para sus aspiraciones de lograr el título del actual certamen, ya que se encuentra obligado a ganar luego de haber caído en sus dos últimas presentaciones, ante Blooming (2-1) y San José (3-1), que permitió a sus escoltas acercarse en la tabla de posiciones.



Salvador Ureña, preparador físico del decano, fue quien tomó las riendas del plantel ante la ausencia de Farías y su asistente técnico, Marco Lobo, quien acompañó al venezolano a la Selección.



Cumpliendo con la planificación que le dejó el entrenador, Ureña trabajó con un equipo que prácticamente será el titular ante los azucareros. Esta tarde, aproximadamente a las 15.00, los jugadores y el entrenador César Farìas arribarán a La Paz, tras haber jugado los encuentros de fecha FIFA ante Myanmar e Irán. Se estima que no habrá tiempo para el entrenamiento de los seleccionados, quienes no serían tomados en cuenta en este cotejo importante. En todo caso, Farías y compañìa elegirán lo mejor que se cuenta para enfrentar al “azucarero”.