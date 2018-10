Cárdenas desea alianza con el FRI y García Linera critica a Mesa







Opinión.- El expresidente Víctor Hugo Cárdenas expresó ayer su confianza en lograr una alianza con Carlos Mesa, para encarar las elecciones generales de 2019. Ambos fueron vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03), pero el político aymara dijo "que mantiene diferencias" con el ahora candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).



Por otro lado, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que la oposición apela al cuoteo y a "viejas" alianzas políticas con sectores conservadores del país para las elecciones, pero lo más "patético", a su juicio, es que no plantea un plan de Gobierno a los bolivianos. Respecto a la candidatura de Carlos Mesa, afirmó que lo único que ofrece es un “ciudadanismo fosilizado”.



"Hablan de nueva política, pero en el fondo es la vieja generación, de los años 80 y 90, que ha vuelto a aparecer en escena, como única posibilidad de la élite y de los sectores conservadores", dijo en conferencia de prensa, según ABI.



El Vicepresidente afirmó que es "patético y bochornoso" que Mesa, Cárdenas, Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa aparezcan como nuevos candidatos, cuando son una "reedición" de las "viejas juntuchas, aunque tengan un traje nuevo”.



"Solo falta (Gonzalo) Sánchez de Lozada (...) y ahí está toda la ‘promo’ junta, de los viejos políticos. Eso es bochornoso. ¿De qué renovación de la política hablan cuando nos están colocando a los viejos liderazgos políticos de los años 90?", cuestionó.



García Linera lamentó, además, que las autodenominadas plataformas ciudadanas que se movilizaron demandando un cambio, ahora formen alianzas con partidos políticos del pasado y solo hablen del cuoteo de cargos.



CANDIDATO DE UCS El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas expresó su decisión de ser candidato en las próximas elecciones. “Voy a ser candidato de una alianza política, dentro de la que estarán mi movimiento, el Movimiento Katarista, la UCS (Unidad Cívica Solidaridad) y otras fuerzas políticas con las que estamos conversando, siempre que no logremos la unidad de todos, porque los ideal es que vayamos en una sola candidatura”, dijo.



AMIGOS Mesa, candidato del FRI, "es un amigo mío, un boliviano como yo. Además hemos sido compañeros de cursos. Pero en términos políticos e ideológicos, de propuesta de país, no pensamos exactamente lo mismo", comentó, según el portal informativo Oxígeno.



A pesar de las diferencias con Mesa y otros políticos, para Cárdenas "no es imposible que todos los líderes opositores podamos presentar una sola candidatura" para acabar con el Gobierno de Morales.



POSICIÓN DE PATZI El gobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró que nunca se uniría a Carlos Mesa, porque considera que el expresidente es parte del pasado neoliberal y excluyente. “Yo jamás (me uniría a Mesa). Había dicho yo nunca podría unirme por ejemplo con un cómplice de un asesinato. Es muy complicado, una persona del pasado, que ha arruinado, con la discriminación, exclusión en este país, porque ha sido parte del Gobierno, ha sido parte de la construcción del Estado neoliberal, totalmente excluyente, discriminador", dijo, según ERBOL.