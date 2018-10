Alianzas políticas en análisis para ir a las elecciones primarias







19/10/2018 - 08:00:11

El Día.- El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) es el primer partido político que ha confirmado su presencia en las primarias con su candidato Carlos Mesa.



Sin embargo, detrás de este hay más de una decena de frentes opositores analizando su participación en las primarias, ya sea de forma particular o por medio de una alianza.



Acuerdos. En tanto, dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ayer anunciaron la presentación de ellos a las elecciones primarias de enero, con los candidatos Alaín Rivero y Lito Aranda, para presidente y vicepresidente respectivamente.



Rivero es dirigente de dicho partido político, mientras que Aranda forma parte de las filas del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). "Ante la grave crisis que afrontamos los bolivianos, ante la vejez de nuestros dirigentes, es necesario tener gente joven, nueva y con ideología cristiana, por eso estamos presentándonos para presentarle una alternativa a la población boliviana", manifestó Rivero acompañado de un grupo de militantes del PDC.



Diferencias. Por otro lado, han salido a flote ciertas diferencias entre algunos partidos políticos, tal es el caso de Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina y de Soberanía y Libertad (Sol.bo), que lidera el alcalde de La Paz, Luís Revilla.



Según la organización de Revilla, días atrás expresó que será muy difícil conformar un bloque de unidad porque dijo que hay partidos que representan el pasado y significaría volver al pasado neoliberal y que uno de los objetivos es la renovación política.



Como respuesta a esto, Doria Medina, de forma escueta recordó que Revilla está en política desde hace 20 años, cuando dio sus primeros pasos en el Gobierno Municipal de La Paz de la mano del exlíder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, que perdió su sigla. "Estoy un poco confundido porque él (Revilla) está 20 años en la Alcaldía, 10 años en el Concejo Municipal y 10 años de alcalde y habla de nuevas figuras y renovación. Realmente estoy confundido", sostuvo el político.



Posición. Luego de Carlos Mesa, recientemente surgió el nombre del ex vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, como un posible candidato, el mismo que confirmó que está trabajando en la articulación de la oposición.



Indicó en una entrevista con la red de televisión Cadena A, que ha tenido reuniones y acercamiento con varias organizaciones políticas, entre ellas el Movimiento Katarista al que pertenece y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que lidera Johnny Fernández.



Rechazo. Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró que "nunca" formaría una alianza con Carlos Mesa.



Más bien lo calificó como un "cómplice de asesinato" en alusión a su pasado con el MNR, de Gonzalo Sánchez de Lozada, por los hechos de octubre negro. "Es una persona que es del pasado, que ha sido parte de la construcción del Estado neoliberal, de un Estado totalmente excluyente y discriminatorio, donde ha ahondado las desigualdades sociales y las desigualdades étnicas", dijo.



Críticas. En tanto, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de “patética y bochornosa” la forma en que la oposición define a sus candidatos.



Manifestó en tono de broma que a los opositores solo les falta postular a Goni y un dinosaurio. "Solo falta Sánchez de Lozada y el tiranosaurio Rex, y con eso está toda la "promo" junta. Toda la "promo" va a reunirse de los viejos políticos. De qué renovación de la política hablan cuando están colocando a los viejos liderazgos políticos de los años ‘90", dijo.



Criticó que esos opositores hablen de una nueva política, cuando ya fueron parte de anteriores gobiernos.



Señaló que la oposición gesta una “patética alianza de aristócratas”, que tienen la lógica de los viejos políticos en sentido de que no hablan de perspectivas, por ejemplo económicas, y se concentran en definir quiénes postularán a diputados o senadores. "Estamos asqueados de esa forma de entender la política como ocupación de puestos", agregó.