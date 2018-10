García: Plataformas y partidos de oposición reflotan la vieja política antipopular







19/10/2018 - 07:54:28

La Razón.- El vicepresidente Álvaro García Linera se refirió este jueves a los aprestos de la oposición para encarar las elecciones generales del próximo año y concluyó que se trata de una “patética” y “bochornosa” labor de partidos y plataformas ciudadanas que buscan reflotar las viejas prácticas políticas "elitistas" y "antipopulares".



“Aparecen como candidatos Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Manfred Reyes Villa, Jaime Paz Zamora. Hablan de nueva política y en el fondo es la vieja coalición de los años 80 y 90 (…) han vuelto a parecer en escena como únicas posibilidades de la élite, de los sectores conservadores. Solo falta (Gonzalo) Sánchez de Lozada y el tiranosaurio rex y con eso está toda la promo junta, toda la promo de los viejos partidos”, afirmó.



La autoridad criticó con dureza estos afanes y consideró que este proceso ha confirmado que las plataformas ciudadanas no eran más que “instancias casi individuales o corpusculares de protocandidaturas a diputaciones y a senaturías”.



Justamente estas plataformas, conformadas como movimientos de defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que rechazó la repostulación de García Linera y Evo Morales, impulsan las candidaturas de Mesa y Cárdenas. Paz Zamora descartó algún tipo de postulación mientras que Reyes Villa se encuentra autoexiliado en Estados Unidos.



“Saludamos que los sectores de derecha conservadores se agrupen. Muestra que aún sectores ultrareaccionarios, ultraelitistas, puedan desempeñar sus derechos en el ámbito democrático, eso es siempre saludable para la democracia”, dijo el vicepresidente, pero lamentó que hasta el momento estos proyectos políticos únicamente giren en torno a candidaturas y no a propuestas para el país.



Para García Linera, esto únicamente confirma que se reeditan las viejas prácticas políticas edificadas sobre la base de la ambición de poder y no de un proyecto de país.



“En estas alianzas no he oído una palabra de qué hacemos con la salud, con el gas, con el litio, la industrialización, el empleo, todo es quién va a ser el diputado en franja de seguridad, el senador (…) una repetición de esa forma ambiciosa y personalista de la política que se vivió en los años 90”, afirmó.



“Estamos asqueados de esta forma de entender la política como ocupación de puestitos y eso están reeditando esas alianzas de partidos y agrupaciones”, insistió.



Mesa anunció su postulación a la Presidencia tras que el presidente Evo Morales le otorgara la amnistía en un proceso judicial por el caso Quiborax y este miércoles firmó en La Paz una alianza con representantes de 55 agrupaciones ciudadanas.



Un día antes, en Santa Cruz, colectivos ciudadanos que defienden el 21F pidieron a Cárdenas que los represente en la definición de una estrategia para encarar los comicios de 2019 y este jueves el exvicepresidente anunció que “estamos en vísperas del anuncio oficial de nuestra postulación”.