La Gobernación alista la defensa técnica y territorial de Margarita







19/10/2018 - 07:40:56

El País.- La Gobernación de Tarija alista la defensa técnica y territorial de Margarita, y se prepara para la contratación de expertos que acompañen el estudio del factor de distribución que realizará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para delimitar los porcentajes del megacampo que corresponden a los departamentos de Chuquisaca y Tarija.



El gobernador, Adrián Oliva, informó que desde la institución departamental se preparó dos frentes que garantizarán la defensa de los recursos hidrocarburíferos de Margarita. El primero constituye un análisis de datos desde el sector de hidrocarburos para respaldar la postura de Tarija y el segundo será demostrar la demarcación limítrofe de carácter territorial del megacampo entre ambos departamentos.



“En ambos casos hemos trabajado con expertos desde hace muchos meses atrás y en el momento en el que tengamos que actuar vamos a tomar todas las iniciativas que correspondan”, explicó.



La convocatoria para las demás instituciones públicas y organizaciones que pretendan sumarse a la defensa de Margarita se dará a conocer en los próximos días. En esta reunión se comunicará la situación actual de los avances que realizó la Gobernación y conformarán una postura unánime que evite la confrontación política entre las entidades para lograr el objetivo principal de amparar los recursos del departamento.



Además, se determinará la contratación de un equipo de expertos y analistas en reservorios hidrocarburíferos para acompañar el estudio del factor de distribución que encargará YPFB. Las autoridades esperan que la problemática sea resuelta con la aplicación de la ley.



Como mencionó anteriormente el senador, Fernando Campero, existe incertidumbre en las autoridades de Tarija sobre el resultado que planteará el Gobierno nacional, porque podría beneficiar a Chuquisaca como estrategia política preelectoral para garantizar una mayor cantidad de votos. Cuando se notificó que Incahuasi pertenecía únicamente a Santa Cruz, la población y las autoridades de Chuquisaca reaccionaron en contra de YPFB y plantearon acciones legales y manifestaciones.



Esta fractura entre Chuquisaca y el Estado le provocará una pérdida considerable de posibles votos a favor de la dupla presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y según la oposición departamental, los oficialistas no estarán dispuestos a correr el riesgo.

A su vez, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Guillermo Vega, manifestó que si la Gobernación presenta una invitación formal, también se sumarán a la reunión de instituciones, pero no se adelantarán en manifestar una postura hasta que se vea un resultado.



En anteriores publicaciones, el concejal, Alfonso Lema, sostuvo que Tarija perdió 100 millones de dólares porque no se cumplió con la distribución establecida respecto a la producción del campo. En junio del año 2012, un estudio realizado por la empresa norteamericana Gaffney Cline & Associates estableció que Tarija posee el 74.1 por ciento y Chuquisaca el 24.9 por ciento del megacampo compartido Margarita.



Se estima que Tarija recibió un poco más de 800 millones de dólares, mientras que Chuquisaca 400 millones de dólares. Estos cálculos demuestran una distribución del 66.9 por ciento y del 33.1 por ciento, es decir pasando por alto de los datos establecidos por la empresa norteamericana.



Consultoría de estudio para Margarita en el Sicoes



En el transcurso de la anterior semana, la página oficial del Sistema de Información de Contrataciones Estatales (Sicoes) publicó que YPFB tiene previsto contratar la consultoría del estudio técnico del Campo Margarita-Huacaya el 15 de diciembre de la presente gestión, con el objetivo de determinar la existencia o no de los reservorios compartidos entre Tarija y Chuquisaca y actualizar el factor de distribución.