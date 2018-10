Doble aguinaldo no llegará a 4 millones de trabajadores





El Diario.- El ministro de Economía, Mario Guillén, señaló ayer que 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se beneficiará con el doble aguinaldo, anunciado por el presidente Evo Morales y rechazado el miércoles por el sector privado, luego de una reunión de emergencia que sostuvo su Consejo Directivo.



El porcentaje calculado por Guillén corresponde a 1.5 millones de trabajadores. La autoridad manifestó que al sector de cuentapropistas, empresarios, pequeños empresarios, al lograr mayores ventas también les llega indirectamente el beneficio, debido al efecto dinamizador de la medida en la demanda de bienes y servicios.



Según sus declaraciones, es posible colegir que el restante 70 por ciento de la PEA, que representa más de cuatro millones de trabajadores, no percibirá el beneficio establecido por el decreto 1802, aunque insistió que los recursos estimularán el intercambio comercial al finalizar el año.



“El doble aguinaldo entonces no solamente beneficiará a los asalariados, sino que otros sectores también mejoraran sus ventas”, sostuvo Guillén, quien precisó que para el sector público el cumplimiento del decreto representará la erogación de 2.100 millones de bolivianos.



ANALISTAS



Al respecto, el economista Gonzalo Chávez dijo que en realidad el sector productivo nacional será el que menos se favorezca con el segundo aguinaldo, en razón a que el comercio en general importa una diversidad de bienes que son generados por economías extranjeras. “Una alta proporción del segundo aguinaldo estimulará el empleo y la producción de otros países y en menor intensidad a los productores nacionales, porque prevalece en Bolivia el dólar barato”, señalo en un programa de televisión.



El asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio, José Gabriel Espinoza, sostuvo que será la plantilla de empleados públicos del Gobierno la que resulte el sector más favorecido.



“Solo el 18 por ciento de la población empleada accederá al pago, que representa alrededor de 990 mil personas, de los 5,5 millones empleos que hay en Bolivia, que por lo general son funcionarios públicos, magisterio, banca, mineros asalariados (estatales), que son los que tienen remuneraciones más elevadas”, indicó.



Una de las conclusiones del economista, es que por estas consideraciones la medida gubernamental no es distributiva, más todo lo contrario, porque amplía la brecha con los sectores informales.



Según sus estimaciones, el sector privado destinará entre 668 y 700 millones de dólares, mientras que al público entre 175 y 200 millones. El ministro Guillén señaló que la economía en general movilizará alrededor de mil millones de dólares, como consecuencia de la disposición gubernamental.



DIÁLOGO



El ministro de Economía, consultado sobre el diálogo anunciado por el Presidente con el sector empresarial, manifestó que se aguarda un espacio en la agenda presidencial. “(El Presidente) no se ha reunido con anterioridad porque los empresarios condicionaron la asistencia al diálogo a la reunión del su consejo directivo que se pronunció este miércoles. Escucharemos sus argumentos y sobre la base de ello nosotros sacaremos nuestras conclusiones. De la misma manera nos reuniremos con las pequeñas empresas. Con estas reuniones esperamos llegar a medidas consensuadas”, señaló.